Firenze, Giunta: via Del Panta, torna Bettini

Dopo il ‘pasticcio’ delle ‘quote rosa’, il sindaco Nardella richiama in giunta l’ex assessore all’ambiente avrà le deleghe alla bellezza della città e arredo urbano, progetto orti sociali, partecipazione, cittadinanza attiva, beni comuni, attuazione del programma, pianificazione strategica, statistica, smart city.

Contrordine compagni: a meno di 24 ore dall’annuncio della nuova giunta il sindaco Dario Nardella ha dovuto rimettere mano alla squadra in quanto mancava una donna per ottemperare a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali.

la quadra è stata trovata in mattinata, con la rinuncia dell’ex Ambasciatore Marco Ridolfi Del Panta ed il ritorno dell’ex assessora all’ambiente Alessia Bettini.

Di seguto il comunicato ufficiale di palazzo Vecchio

“Il Sindaco comunica che, nel rispetto dell’art. 1 comma 137 della legge 56/2014 sulle Città Metropolitane, ha preso atto della necessità di modificare la composizione di genere della giunta, peraltro non ancora formalizzata.

Pertanto oggi il Sindaco si è incontrato a Palazzo Vecchio con Marco Del Panta dal quale ha ricevuto, con grande senso di responsabilità, la disponibilità a rimettere nelle sue mani l’incarico di assessore ringraziandolo per la fiducia accordata.

Di conseguenza Del Panta ha accolto la proposta del sindaco di conferirgli, una volta insediatosi in Consiglio comunale, un incarico speciale nei seguenti settori: relazioni internazionali, politiche europee, attrazione degli investimenti, alta formazione,

cooperazione allo sviluppo. Pertanto Nardella ha deciso di non assegnare le deleghe originariamente previste per Del Panta ad altri assessori.

Inoltre Del Panta sarà proposto dal sindaco a far parte della delegazione dei consiglieri candidati al consiglio metropolitano e, in caso di successo, ad affidargli le deleghe corrispondenti a livello metropolitano.

Il sindaco comunica infine che entrerà in giunta la consigliera Alessia Bettini con deleghe alla bellezza della città e arredo urbano, progetto orti sociali, partecipazione, cittadinanza attiva, beni comuni, attuazione del programma, pianificazione strategica, statistica, smart city.”