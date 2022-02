Firenze: girotondo alunni contro Raid scuole

Questa l’iniziativa che sarà realizzata domani dagli alunni e dai docenti delle due scuole del comprensivo Gandhi di Firenze, prese di mira con raid incendiari la notte tra domenica e lunedì scorsi.

A seguito “degli spiacevoli fatti che hanno riguardato le nostre scuole, abbiamo organizzato con gli alunni un evento che esprima la nostra indignazione e al tempo stesso i nostri valori civili. I ragazzi abbracceranno la scuola idealmente e fisicamente domani alle ore 10, con un girotondo attorno all’edificio”. Lo spiega La dirigente dell’istituto Marika Intrieri, parlando del girotondo intorno agli edifici scolastici, per per dire ‘no’ a ogni forma di vandalismo.

L’iniziativa che sarà realizzata domani dagli alunni e dai docenti delle due scuole del comprensivo Gandhi di Firenze, prese di mira con raid incendiari la notte tra domenica e lunedì scorsi. Gli istituti colpiti sono la scuola dell’infanzia e primaria Balducci, in viuzzo della Cavalla, e la scuola media Paolo Uccello, in via Golubovich. In entrambi i casi le fiamme, appiccate probabilmente con bottiglie molotov o stracci imbevuti di liquido infiammabile, hanno provocato principi d’incendio che hanno annerito le vetrate d’ingresso, senza comunque provocare danni gravi. Su questi fatti ci sono indagini della polizia.

I girotondi degli alunni si terranno domani alle 10 alla scuola media Paolo Uccello di via Golubovich, appartenente all’istituto comprensivo Gandhi, a alle 10,45 alla scuola dell’infanzia e primaria Balducci di viuzzo della Cavalla, appartenente all’istituto comprensivo Americo Vespucci e non al Gandhi come reso noto in precedenza. Alle iniziative sarà presente l’assessore all’Educazione del Comune di Firenze Sara Funaro