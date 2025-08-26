Firenze: fuga gas in piazzale Donatello, tubo rotto vicino a cantieri

Un tubo rotto con conseguente fuga di gas. E’ accaduto a Firenze in piazzale Donatello a causa dei lavori per la realizzazione della tranvia. Le direttrici di marcia, chiuse per la messa in sicurezza dell’area, sono state ripristinate.

Copiosa fuga di gas in piazzale Donatello a Firenze, con pesanti ripercussioni per il traffico sui viali di circonvallazione. La perdita è dovuta alla rottura di un tubo, sul lato di via degli Artisti, presso un’area dove sono in corso i cantieri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Firenze ovest insieme al nucleo Nbcr (Nucleo, biologico, chimico, radiologico) per garantire la sicurezza durante le fasi di riparazione, effettuate dal personale di Toscana Energia, oltre alla Polizia municipale per la gestione del traffico. “La ditta che stava eseguendo lavori per la realizzazione della tramvia ha causato il danneggiamento di una tubazione del gas con conseguente dispersione. Durante un intervento di scavo, una benna ha rotto una tubazione del gas Dn300 di ghisa in bassa pressione”. Lo fa sapere in una nota Toscana Energia, in merito all’incidente ora risolto. I tecnici, spiegano, sono intervenuti insieme ai Vigili del fuoco “per una prima e tempestiva messa in sicurezza al fine di interrompere la fuoriuscita di gas, dopo questa operazione inizieranno i lavori per la sostituzione della tubazione danneggiata. Non è stato necessario interrompere la fornitura a nessuna utenza e la viabilità è già stata ripristinata”. Dieci le pattuglie di vigili impiegate. Chiusa temporaneamente la direttrice verso viale Matteotti con deviazione dei veicoli diretti verso piazza della Libertà sull’itinerario via La Farina-via Masaccio con code e problemi di traffico.