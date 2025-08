Tramvia, dal 7 agosto i lavori nella strettoia di viale Giannotti a Firenze

Vanno avanti i lavori della linea tramviaria per Bagno a Ripoli (Firenze): il 7 agosto inizierà la cantierizzazione in viale Giannotti tra la rotatoria di piazza Gavinana a via Caponsacchi in anticipo – si legge in una nota di Palazzo Vecchio – rispetto al cronoprogramma iniziale in cui era prevista nell’ultima settimana di settembre.

La durata dei lavori è di 25 settimane. Il tratto interessato dai lavori è quello tra piazza Gavinana e via Caponsacchi. I binari saranno realizzati in continuità con il tratto successivo del viale già oggetto di cantierizzazione. Sono previste due fasi, la prima è legata al cantiere lato via di Ripoli (per una durata di sette settimane), nella seconda i lavori saranno sul centro del viale e sul lato Arno (per una durata di 16 settimane).

Fase 1: cantiere lato via di Ripoli, durata 7 settimane

La cantierizzazione inizierà giovedì 7 agosto sulla porzione del viale lato via di Ripoli. Previsti lavori sui sottoservizi tra cui il rifacimento della fognatura, la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica e delle sistemazioni urbane. Per la viabilità resta una corsia verso il centro, i mezzi in uscita città utilizzeranno i due itinerari già descritti: via Coluccio Salutati-via di Ripoli-via Accolti e rientro su viale Giannotti tramite via Accolti; via Poggio Bracciolini-piazza Gavinana-via Giovanni Dalle Bande Nere-piazza Gualfredotto da Milano-via Datini-via Uguccione della Faggiola e rientro su viale Giannotti.

Fase 2: cantiere al centro viale e sul lato Arno, durata 16 settimane

Il cantiere viene ribaltato sul lato Arno del viale e al contempo interessa la porzione centrale della carreggiata. Le lavorazioni consistono nella realizzazione della sede tranviaria compresa la posa di binari, le opere tecnologiche e le sistemazioni urbane

Anche in questa fase resta una corsia per la viabilità (lato via di Ripoli) che sarà utilizzata come da configurazione definitiva, ovvero in uscita città. La direttrice verso il centro in arrivo su viale Giannotti sarà instradata sul percorso via Caponsacchi-piazza Gualfredotto Da Milano-via Giovanni Dalle Bande Nere-via Adriani-via di Villamagna.

Al termine dei lavori il tratto sarà nella configurazione finale con recinzioni leggere dell’area della sede e della fermata in attesa dell’avvio del pre-esercizio.