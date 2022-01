Firenze e Pistoia, Opi: “C’è carenza infermieri”

Firenze, “Le scelte degli infermieri che rifiutano di vaccinarsi, tanto dei sospesi quanto di chi si licenzia, sommate al numero dei colleghi che contraggono il virus pesano ogni giorno di più sul sistema sanitario e sull’assetto delle Rsa”.

A lanciare l’allarme è l’Ordine delle professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze ePistoia (Opi), che chiede alla Regione Toscana di istituire una cabina di regia ad hoc.

“Chi resta in servizio è costretto a turni massacranti per coprire le voragini che si sono formate nell’organico – sottolinea in una nota Danilo Massai, presidente di Opi Firenze e Pistoia -. Per questo chiediamo che venga istituita una cabina di regia in assessorato alla Sanità. Un tavolo che coinvolga Ordini di categoria, sindacati e datori lavoro per discutere e trovare soluzioni condivise a una situazione che sta diventando esplosiva”.

Per il presidente dell’Opi Massai “è necessario stilare al più presto un elenco delle soluzioni condivise per gli operatori che ancora resistono, per gli ospiti delle Rsa, per le famiglie che si devono accollare l’assistenza, per le attività di cura sospese. L’assessorato deve coinvolgere tutte le istituzioni in un percorso che punti a un obbiettivo comune: garantire in tempi certi sicurezza agli operatori e assistenza e cura alle persone”.