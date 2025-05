Firenze: due bambini si feriscono con una siringa nel giardino della scuola Carducci

“In queste ore la scuola sta sporgendo denuncia, seguiamo l’evolversi della situazione anche a seguito delle verifiche del caso” afferma l’assessore all’educazione del Comune di Firenze Benedetta Albanese.

Due bambini che frequentano la scuola elementare Carducci, in viale Ugo Bassi a Firenze, si sono feriti ieri con un ago di siringa, trovato nel giardino della scuola. L’assessore all’educazione del Comune di Firenze Benedetta Albanese, si legge in una nota, è stata informata dalla dirigente scolastica e si è recata stamani all’istituto scolastico.

“Esprimiamo vicinanza ai due bambini coinvolti nell’episodio avvenuto nel giardino della scuola Carducci e alle loro famiglie – afferma -. Appena la dirigente scolastica ci ha informati della situazione ci siamo recati alla scuola, stiamo seguendo la vicenda con il massimo dell’attenzione”.

“In queste ore la scuola sta sporgendo denuncia, seguiamo l’evolversi della situazione anche a seguito delle verifiche del caso. Il primo pensiero va ai bambini è alle famiglie, è in ogni caso importante fare massima chiarezza sull’episodio perché situazioni come questa non devono accadere”, conclude Albanese.

“Chiediamo alla direzione scolastica e alla direzione ambiente di verificare e supervisionare accuratamente tutto il giardino affinché episodi gravi come questo non riaccadano”, dicono in una nota i consiglieri di Fdi a Palazzo Vecchio Angela Sirello (capogruppo) e Alessandro Draghi.