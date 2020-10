Firenze, donna fermata senza mascherina querela vigili

Gli avvocati: “immediata sospensione dal servizio dei vigili implicati” nella vicenda della donna fermata ieri senza mascherina mentre passeggiava col cane in piazza della Repubblica a Firenze”.

E’ la richiesta, anticipata dai legali della donna, avvocati Edoardo Polacco e Guglielmo Mosutto, che definiscono “cruento” l’intervento della polizia municipale e annunciano l’intenzione di chiedere alla procura di Firenze l’acquisizione di tutti i filmati e di voler querelare i vigili per maltrattamento di animali, in relazioni alla fase del fermo nella quale il cane è stato separato dalla sua padrona. Secondo la ricostruzione effettuata dai legali in un loro comunicato, la donna, “una casalinga fiorentina completamente incensurata”, è stata “circondata da un nugolo di vigili urbani, poi lungamente immobilizzata per un braccio, spinta contro una macchina e ammanettata”. Le immagini riprese coi cellulari dai cittadini, proseguono i legali, “hanno certificato il comportamento sempre civile della signora, nonostante il gravissimo shock subito dalla stessa e ancor più dal suo cane, fortemente impaurito dall’operazione” e che “le è stato strappato dalle mani al momento dell’ammanettamento”. Al termine dell’intervento la donna, portata in caserma per essere identificata, è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e rifiuto di fornire le proprie generalità. La vicenda ha preso campo sui social network.