Firenze: da oggi lavori in via Pellicceria e piazza della Repubblica

Rifacimenti della pavimentazione lungo la tramvia in via Cesalpino, ripristini dopo interventi sui sottosercizi in zona via Rigutini. E anche lavori relativi agli impianti di illuminazione pubblica in via del Ferrale e via Nello Carrara. Sono solo alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

In dettaglio da lunedì 15 febbraio sono in programma ripristini del manto stradale a seguito di interventi sui sottoservizi con provvedimenti in via Rigutini (divieti di sosta e transito tra via delle Tre Pietre e via Fanfani), via delle Tre Pietre (stessi provvedimenti nel tratto via Rigatini-via Pescetti), largo Cialdi(stessi provvedimenti da via Rigutini a fine strada). Previsto anche un restringimento di carreggiata in via Fanfani all’intersezione con via Rigutini. L’intervento si concluderà il 18 febbraio. Inoltre dal 19 al 24 febbraio in orario 8-18 via Pescetti sarà chiusa tra via delle Tre Pietre a via Fanfani.

Ecco gli altri interventi.

Via della Stufa: per un intervento sulla rete fognaria lunedì 15 febbraio scatterà la chiusura del tratto da piazza di San Lorenzo a via Taddea. In piazza San Lorenzo saranno in vigore un restringimento di carreggiata e divieti di sosta. Termine previsto 20 febbraio.

Via Ghibellina: inizieranno lunedì 15 febbraio i lavori per un nuovo allaccio alla rete fognaria all’altezza del numero civico 13. Fino al 24 febbraio saranno in vigore divieti di transito e sosta tra via delle Conce e via delle Casine. Divieti di sosta anche in via delle Conce e via di San Giuseppe.

Via Galeno-via Malpighi: per effettuare il sollevamento di materiali lunedì 15 febbraio in orario 7-18 saranno chiuse via Galeno (tratti via Malpighi-via Mattioli e via Mercati-via Malpighi) e via Malpighi (tra via Spallanzani e via Galeno). Previsti divieti di sosta in via Mercati.

Borgo Santi Apostoli: inizieranno lunedì 15 febbraio i lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 1° marzo la strada sarà chiusa da via Por Santa Maria a vicolo dell’Oro.

Via di Santo Spirito: ancora un nuovo allaccio alla rete idrica con l’istituzione da lunedì 15 febbraio di un divieto di transito da via Maffia a via dei Geppi. Termine previsto 19 febbraio.

Via del Porcellana-via di San Paolino-piazza di San Paolino: per il montaggio di un ponteggio lunedì 15 e martedì 16 febbraio saranno chiuse la direttrice composta da piazza di San Paolino (tra via Palazzuolo e via di San Paolino)-via di San Paolino (tra piazza di San Paolino e via del Porcellana) e via del Porcellana (da Borgo Ognissanti a via Palazzuolo). Durante i lavori edili (fino al 15 maggio) in via del Porcellana sarà istituito un restringimento di carreggiata all’altezza del cantiere. Per lo smontaggio del ponteggio, a fine lavori (15 e 16 maggio) saranno replicati i provvedimenti istituiti per il montaggio.

Via Faenza: per alcuni lavori stradali da lunedì 15 febbraio la strada sarà chiusa nel tratto via Nazionale-via Cennini. L’intervento si concluderà il 19 febbraio.

Via del Campuccio: per la realizzazione di ponteggi lunedì15 febbraio in orario 9.30-12 la strada sarà chiusa tra via dei Serragli e via delle Caldaie. Il provvedimento sarà replicato il 22 febbraio. E ancora il 1°, l’8, il 15, il 22 e il 29 marzo.e il 5 aprile con le stesse modalità.

Via Fanfani: per lavori di collegamento reflui zona Castello al depuratore di San Colombano da lunedì 15 febbraio la strada sarà chiusa per fasi nei tratti dai numeri civici 99 a fine strada, 97 a fine strada, 85 a fine strada (già senza sfondo). Previsti anche divieti di sosta. L’intervento si concluderà il 20 marzo.

Via della Cupola: per lavori alla rete idrica lunedì 15 e martedì 16 febbraio la strada sarà chiusa da via Michelacci a via di Peretola.

Via del Ferrale: inizieranno lunedì 15 febbraio i lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica. L’intervento sarà effettuato con un cantiere mobile con chiusura del tratto via del Donicato-via di Castenuovo in orario 7-18. Itinerari alternativi: per le provenienze da lato via di Castelnuovo verso lato via Zipoli da via di Ugnano-via Arlotto-via Zipoli; per le provenienze dal lato di via del Donicato verso lato di via di Castelnuovo da via Zipoli-via di Ungano-via di Castelnuovo. Termine previsto 2 aprile.

Via Nello Carrara: anche in questo caso si tratta di lavori all’impianto di illuminazione. Da lunedì 15 febbraio sarà effettuata la sostituzione dei corpi illuminanti con apparecchi a led. Fino al 21 febbraio in orario 22-6 previsto un senso unico in direzione di via Reginaldo Giuliani.

Piazza Conti-via Marsilio Ficino: per effettuare la potatura di alcune piante con piattaforma aerea lunedì 15 febbraio in orario 9-18 il tratto tra via Ficino e via degli Artisti sarà chiuso. Il giorno successivo, nello stesso orario, sarà in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico alternato in via Marsilio Ficino nel tratto compreso fra il numero civico 5 e piazza Conti

Via Cesalpino-piazza Dalmazia: saranno effettuati in orario notturno i lavori di rifacimento dell’asfaltatura lungo la linea tranviaria. Da lunedì 15 febbraio in orario 21-6 saranno istituiti restringimenti di carreggiata in via Cesalpino (tra via Santo Stefano in Pane e viale Morgagni) e divieti di transito in piazza Dalmazia (tra via Cesalpino e via Reginaldo Giuliani). Saranno in vigore anche divieti di sosta in viale Morgagni. Termine previsto 7 marzo.

Via Bausi: per la sostituzione di un lapidane fognario da martedì 16 a giovedì 18 febbraio sarà in vigore un divieto di transito all’altezza del numero civico 41.

Via dei Macci: per un intervento con piattaforma aerea martedì 16 e mercoledì 17 febbraio prevista la chiusura del tratto via dell’Agnolo-via Mino. Per istituire la viabilità alternativa sarà istituito un senso unico sulla direttrice Borgo Allegri (tra via dell’Agnolo e piazza dei Ciompi)-piazza dei Ciompi (tra Borgo Allegri e via Pietrapiana) in direzione via Pietrapiana. Senso unico anche sulla direttrice via Pietrapiana (tra piazza dei Ciompi e piazza Sant’Ambrogio)-piazza Sant’Ambrogio (tra via Pietrapiana e via dei Macci)-via dei Macci (tra piazza Sant’Ambrogio e via del Verrocchio) in direzione via del Verrocchio.

Viuzzo della Cavalla: per lavori alla rete idrica martedì 16 e mercoledì 17 febbraio la strada sarà chiusa tra via dei Vespucci e via Pistoiese.

Vicolo del Bigozzi: per lavori edili mercoledì 17 febbraio in orario 7-19 sarà in vigore un divieto di transito da via Vittorio Emanuele II e via Fabbroni.

Viale Bassi: mercoledì 17 febbraio è in programma il montaggio di elementi prefabbricati con autogrù. Dalle 7 alle 18 scatteranno divieti di sosta e transito da via Fratelli Bronzetti e viale Righi.

Via Taddea: il tratto via dei Ginori-via della Stufa sarà chiuso mercoledì 17 febbraio (orario 9.30-18) per lavori edili con piattaforma aerea. In via della Stufa (tratto piazza San Lorenzo-via della Stufa) previsto il divieto di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali

Stradone di Rovezzano: ancora un intervento edilizio con piattaforma aerea. Giovedì 18 e venerdì 19 febbraio prevista la chiusura del trattosi via di Rocca Tedalda-via Aretina.

Via Visconti Venosta: per lavori relativi a un lapidane fognario giovedì 18 e venerdì19 febbraio nel tratto compreso fra via Ivanoe Bonomi e via Giovanni Giolitti sarà in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico in direzione di quest’ultima strada.

Via dei Bardi: venerdì 19 febbraio è in programma un trasloco. Da mezzanotte alle 6 previsto un divieto di transito nel tratto Costa Scarpuccia-piazza dei Mozzi e un divieto di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali in Costa San Giorgio dall’intersezione con via di Belvedere. Per istituire la viabilità alternativa nella direttrice composta da via dei Bardi (tratto Costa Scarpuccia-lungarno Torrigiani) e lungarno Torrigiani (tratto da via dei Bardi a lungarno Torrigiani altezza numero civico 13R) sarà in vigore un senso unico in direzione lungarno Torrigiani.