Firenze: corteo punta via Tornabuoni, tensione manifestanti-forze dell’ordine

Ci sono stati alcuni momenti di tensione, con contatti tra manifestanti e forze dell’ordine, lancio di alcuni oggetti da parte dei partecipanti al corteo e manganellate da parte degli agenti in tenuta antisommossa

Una parte del corteo di Firenze, lasciata piazza Santo Spirito sta cercando di raggiungere il ‘cuore’ del centro ed e fermo da almeno mezz’ora sul ponte Santa Trinita dopo che le forze dell’ordine impediscono l’accesso a via Tornabuoni Il ‘salotto buono’ della città e sul lungarno, che porta a Ponte Vecchio.

Ci sono stati alcuni momenti di tensione, con contatti tra manifestanti e forze dell’ordine, lancio di alcuni oggetti da parte dei partecipanti alla manifestazione e manganellate da parte degli agenti in tenuta antisommossa. Dopo diversi minuti la situazione sembra essere tornata alla normalità