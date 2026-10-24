Firenze: migliaia in corteo per la gornata di mobilitazione nazionale

I manifestanti in piazza Santa Maria Novella a Firenze hanno concordato di poter svolgere un corteo che si è concluso in piazza Santo Spirito

Prima del corteo c’è stata una trattativa con il nutrito schieramento di forze dell’ordine . Non tutti i manifestanti erano infatti d’accordo con il percorso stabilito, in quanto alcuni avrebbero voluto dirigersi verso il Duomo e il ‘cuore’ del centro storico.

‘iSamo tutti antifascisti’ lo slogan più gettonato dal corteo. All’inzio la presenza era di alcune centinaia di persone, giovani giovanissimi ma amche tanti adulti. poi durante il percorso il corteo si è ingorssato. Fino a raggiungere diverse migliaia di persone

Alcune centinaia le persone presenti tra giovani, giovanissimi, e semplici cittadini. Non si vedono al momento persone vestite di nero o con atteggiamenti sospetti.