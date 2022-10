Firenze, cronista di ‘Striscia la Notizia’ aggredito in via Ricasoli, denunciato un 37enne

Firenze, una troupe della trasmissione televisiva, ‘Striscia la Notizia’ è stata aggredita, in pieno centro storico, mentre stava documentando la presenza di venditori ambulanti nella zona più turistica del capoluogo toscano della città.

Un giornalista fotoreporter del noto programma televisivo di Striscia la Notizia sarebbe infatti rimasto vittima di una aggressione alle 17:00 circa di martedì scorso, in via Ricasoli, mentre la troupe stava effettuando delle videoriprese atte a documentare la presenza di venditori ambulanti di stampe in centro storico di Firenze.

Il giornalista sarebbe stato insultato e spintonato da un uomo che, dopo aver tentato di colpirlo con dei pugni, gli aveva strappato la telecamera, sottraendosi così all’intervista, e si era poi dileguato a piedi.

Il presunto aggressore, un uomo di 37 anni, è stato poi identificato dai Carabinieri e denunciato con l’accusa di furto aggravato ai danni della troupe di Striscia.

L’uomo aveva tentato di giustificarsi sostenendo la tesi che la sua attività fosse legittima, benché modesta, e che il tutto fosse accaduto a causa del comportamento della la troupe televisiva che insisteva nel farlo passare da venditore abusivo.

La telecamera che era stata portata via dall’uomo, è stata quindi recuperata e restituita alla troupe ed il 37enne è stato denunciato in stato di libertà per furto con strappo, in attesa dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.