L’Università di Firenze è quarta in Italia per sostenibilità

L’Università di Firenze è al quarto posto in Italia per il suo impegno sui temi della sostenibilità. La graduatoria, consultabile dal World University Sustainability Ranking, è stata stilata dal Gruppo Qs che misura l’impegno in questo campo degli atenei appartenenti a 71 Paesi in tutto il mondo.

La classifica si articola in due macro-ambiti, suddivisi a loro volta in micro-ambiti, che valutano l’impatto sociale e quello ambientale delle università come centri di formazione e ricerca.

A livello italiano, sui 31 atenei classificati, l’Università di Firenze si piazza quarta nel macro-ambito ‘Environment impact’ e quinta per ‘social impact’. A livello mondiale UniFi si colloca al 144esimo posto su 700 in graduatoria: è 141esima nell’ ‘Environment impact’ e 215esima nel ‘social impact’.

Entrando nel dettaglio, all’interno dell’ ‘environmental impact’ l’Ateneo fiorentino si segnala per il micro-ambito ‘sustainable education’ (terzo posto a livello nazionale e 112esimo posto a livello mondiale) e per ‘sustainable research’ (quinto posto nella graduatoria nazionale e 195esimo in quella mondiale).

Nel ‘social impact’, l’Università di Firenze è quarta in Italia per il micro-ambito ‘employment & opportunities’ e per ‘impact of education’, sesta per ‘knowledge exchange’ e settima per ‘life quality’.

L’ateneo fiorentino è nella top 10 italiana in sei micro-ambiti degli otto totali. Sempre all’interno del macro-ambito ‘social impact’, l’Università di Firenze, si posiziona al 163esimo posto per ‘equality’ a livello mondiale.