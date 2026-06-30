Firenze: condannati a 6 anni e 4 mesi i due uomini che violentarono una turista panamense in San Pancrazio

Sono stati condannati a 6 anni e 4 mesi di reclusione i due imputati per la violenza sessuale ai danni di una turista panamense di 36 anni avvenuta in strada, in piazza San Pancrazio, nel centro storico di Firenze la notte tra il 7 e 8 novembre scorsi.

Dopo aver scontato la pena, i due, un 32enne di origine marocchina e un 26enne egiziano, saranno espulsi dall’Italia. Cosi ha deciso il gip del tribunale di Firenze Fabio Gugliotta che ha accolto le richieste della pm Ornella Galeotti.

La turista – dopo aver fatto denuncia ha deciso di non costituirsi parte civile – era arrivata a Firenze con una comitiva. Secondo quanto ricostruito dalle indagini la notte dell’aggressione, dopo essere stata in giro per locali con un’amica, stava rientrando in hotel quando fu assalita dai due uomini. Fu trascinata dietro una vettura parcheggiata in piazza san Pancrazio e violentata da entrambi. Due passanti sentirono le urla della donna, si avvicinarono all’auto e chiamarono il 112 nue.

All’arrivo della pattuglia, i due aggressori tentarono di fuggire ma furono bloccati e arrestati. Nel corso del processo, il 26enne ha ammesso di aver compiuto la violenza, mentre il 32enne ha dichiarato che si trattava di un rapporto sessuale consensuale.