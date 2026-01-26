Controradio Streaming
Lun 26 Gen 2026
Controradio Streaming
ToscanaSanitàFirenze: comune stanzia 6,2 min, la villa Principe Abamelek diventa...
ToscanaSanitàServiziSocietà

Firenze: comune stanzia 6,2 min, la villa Principe Abamelek diventa struttura socioassistenziale

By Domenico Guarino
Firenze, Nicola Paulesu

Il progetto è stato illustrato in Consiglio comunale a Firenze dall’assessore a welfare e casa Nicola Paulesu, proponente della delibera inerente approvata dalla Giunta. Per i lavori stanziati 6,2 milioni di euro di risorse Pn Metro Plus: l’intervento inizierà nell’arco di quest’anno.

La villa del complesso Principe Abamelek, in via Bagnese a Firenze, diventerà una struttura per persone in condizioni di fragilità, disabilità, non autosufficienza o con problematiche di natura sociosanitaria. Il progetto è stato illustrato in Consiglio comunale dall’assessore a welfare e casa Nicola Paulesu, proponente della delibera inerente approvata dalla Giunta. Per i lavori stanziati 6,2 milioni di euro di risorse Pn Metro Plus: l’intervento inizierà nell’arco di quest’anno.

“Si tratta di un progetto di natura multilivello, finalizzato al rafforzamento della rete dei servizi socioassistenziali territoriali e alla presa in carico di persone in condizione di vulnerabilità – ha detto Paulesu, assessore al sociale del comune di Firenze -. Il percorso prenderà avvio da una valutazione multidimensionale all’interno dell’organizzazione dei servizi territoriali e consentirà l’accompagnamento di soggetti con fragilità sotto il profilo della salute mentale e socioassistenziale, come ad esempio anziani con particolari criticità. Il modello proposto si basa sull’idea della co-abitazione e del co-housing, con spazi comuni dedicati sia alla socializzazione sia ad attività di carattere riabilitativo”.

Secondo l’assessore si tratta di “un progetto diversificato, con varie categorie di beneficiari che parte dal principio della ‘cura’ della persona valorizzando l’autonomia e l’indipendenza dei cittadini a partire da una soluzione abitativa come spazio fisico, relazionale e di ripartenza per favorire in modo concreto percorsi per le fasce più vulnerabili della popolazione”

Articolo precedente
Ponte al Pino: dopo lavori rifacimento spunta ipotesi ‘pedonalizzazione’ area

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiComune di Pisa

Categorie

Toscana31187Cronaca18763Politica4203Cultura & Spettacolo3843Diritti2639Sanità2538

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI