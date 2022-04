Firenze Comics Day – VI Edizione

VI Edizione del Firenze Comics Day. L’evento, organizzato da TheSign Academy, che avrà come ospiti d’eccezione Lo Stato Sociale, che si esibiranno in occasione di un contest di disegno dal tema “THANK THE ARTIST”, durante il quale oltre 500 studenti in sala disegneranno lasciandosi ispirare unicamente dalla musica.

“THANK THE ARTIST” è il ringraziamento di chi si rende conto che un Artista gli ha cambiato e salvato la vita e vuole testimoniare come e quando l’Arte gli ha dato “il segno” che stava cercando. L’obiettivo è quello di sensibilizzare su quanto lavoro di ricerca, approfondimento, tecnica e personalità ci sia dietro la professione dell’Artista, rafforzando la fiducia e la sicurezza nei giovani artisti, che ancora non hanno raggiunto la dimensione professionale, grazie alla testimonianza di chi ci è riuscito. Firenze Comics Day è un evento rivolto agli studenti delle scuole superiori ed aperto a tutti coloro che sono appassionati di arti visive e di videogames. In occasione di questo evento, l’Accademia TheSign mette in palio 5 borse di studio di un anno. Teatro Tuscany Hall (ex Obihall) – Firenze Infoline: +39 055 218950

Email: info@thesign.academy. INFO Evento gratuito.

Ingressi limitati e scaglionati in ottemperanza alle normative per COVID-19.