Firenze Città Metropolitana, turismo: incremento presenze e movimenti

Nei primi sei mesi del 2018 l’incremento complessivo delle presenze rispetto al primo semestre 2017 è stato del +3,3 per cento in tutta la Città Metropolitana di Firenze (6 milioni e 770 mila nel 2017, 6 milioni e 994 mila nel 2018) ed è del 5,5 per cento nella sola Firenze(4 milioni e 850 mila nel primo semestre 2017, 5 milioni e 115 mila nel 2018).

Sono stati pubblicati i dati relativi alla ricettività turistica del trimestre aprile-giugno 2018. Le informazioni, curate dall’Unità Operativa Servizi alle imprese, controlli e statistiche della Città Metropolitana, sono consultabili alla pagina Movimenti turistici e consistenza delle strutture ricettive: http://www.cittametropolitana.fi.it/turismo/statistica-del-turismo/movimenti-turistici-e-consistenza-delle-strutture-ricettive/

“I dati raccolti dalla Città Metropolitana e poi rielaborati dal Centro studi turistici dicono dell’attrazione che suscitano Firenze e il suo territorio – spiega Marco Semplici, consigliere della Metrocittà di Firenze delegato al Turismo – E’ aumentata l’offerta ricettiva in rapporto alla quale le presenze si stanno assestando, con un incremento delle strutture extralberghiere. Le presenze aumentano nella provincia e questo dice che si sta sviluppando un sistema virtuoso in cui criteri di economicità vengono calibrati anche con la scoperta di luoghi che non sono solo il capoluogo”.

Nel Comune di Firenze la stima per il solo giugno 2018, sulla base dei dati trattati, è di 707 mila presenze nelle strutture alberghiere (rispetto alle 701 mila del 2017) e di 295 mila nell’extralberghiero (a fronte di 261 mila nell’anno precedente). L’incremento è per le une dello 0,8 per cento e per le altre del 13 per cento. 963 mila le presenze del 2017 (circa 206 mila italiani, 758 mila stranieri); mentre per giugno 2018 sono state di 1.003.144 (235 mila italiani, 767 mila stranieri).

Complessivamente il trend positivo segna il + 4,1 per cento sia per le strutture che per le presenze. L’incremento dei posti letto è del + 5,8 per cento. Nella Città Metropolitana l’incremento delle presenze rispetto a giugno del 2017 è stato del 2 per cento. Su un campione di 2100 strutture si sono potuti verificare 1.587,613 presenze nel 2018 (erano state 1.556.757 nel 2017) e un incremento ricettivo del 2 per cento.