Firenze: chiavi città a filantropo russo Kantor

Viatcheslav Moshe Kantor, uomo d’affari russo, filantropo e attivista, presidente dell’European Jewish Congress, famoso collezionista di arte contemporanea, ha ricevuto le Chiavi della città di Firenze.

La cerimonia si è svolta oggi a Palazzo Vecchio. A consegnare le chiavi al magnate russo è stato il sindaco Dario Nardella. Kantor ha annunciato, in segno di gratitudine, la volontà di organizzare a Firenze, nel 2021, una grande mostra con le sue opere, in particolare quelle di Marc Chagall, egli infatti possiede una notevole collezione di arte contemporanea.

"La nostra città – ha sottolineato Nardella – ha lottato duramente contro ogni fascismo e nazismo. Queste Chiavi sono un'occasione per ringraziare chi, come Moshe Kantor, uomo di pace e dialogo, ancora oggi tiene nel mondo viva la memoria dell'Olocausto e della persecuzione degli ebrei e lotta perché simili crimini non si ripetano".