Firenze: cammina lungo A1, travolto e ucciso

Incidente mortale questo pomeriggio intorno alle 15,30 sull’A/1 al km 310, tra Incisa-Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna.

Un 40enne, che per cause da accertare camminava lungo l’autostrada nei pressi di Firenze, dopo essere sceso dalla sua auto, è stato travolto da una vettura che era stata sua volta tamponata da un furgone. L’uomo è morto sul colpo. Sul posto sanitari del 118, polizia stradale, personale di Autostrade per l’Italia e vigili del fuoco.

Secondo quanto ricostruito dalla polstrada, il conducente dell’auto, nel tentativo di evitare il pedone, avrebbe sterzato bruscamente in corsia di sorpasso, finendo per essere tamponato dal furgone. La sua auto, fuori controllo dopo l’urto, sarebbe carambolata prima contro il 40enne e poi contro la sua vettura, parcheggiata in corsia di emergenza.