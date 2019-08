Firenze, cadono frammenti facciata Palazzo Rucellai

Pezzi di pietraforte sono finiti in strada cadendo dalla facciata di Palazzo Rucellai, in via della Vigna Nuova. E’ successo nel pomeriggio, una serie di frammenti dell’edificio si sono staccati dal bugnato del fronte dell’edificio finendo in strada.

I vigili del fuoco sono andati sul posto con un’autoscala per svolgere minuziose verifiche della facciata e un’accurata rimozione delle parti ancora pericolanti che comunque riguarderebbero un’area limitata. Via della Vigna Nuova è stata chiusa ai veicoli dalla polizia municipale per il tempo necessario alle operazioni di messa in sicurezza e l’area prospiciente Palazzo Rucellai è stata parzialmente interdetta anche ai pedoni, poi la strada viene riaperta. Non ci sono stati passanti colpiti.

ll palazzo è un raro esempio di dimora rinascimentale del ‘400 conservatasi fino ad ora nelle sue caratteristiche originarie.