Firenze: ‘branco’ di ragazzini rapina 17enne. Accade in pieno giorno

Firenze – il 17enne è stato avvicinato con il pretesto di una sigaretta, ma immediatamente è stato spinto a terra dal gruppo di ragazzini che ha tentato di rapinarlo.

Ancora una gang di giovanissimi in azione a Firenze, questa volta quattro sono stati trovati e denunciati dai carabinieri per aver accerchiato in branco e rapinato un minorenne come loro, vicino a via Baracca martedì pomeriggio. Qui i militari hanno trovato un 17enne dolorante che ha raccontato l’aggressione.

Cosa è accaduto. Il 17enne è stato avvicinato col pretesto di una sigaretta, ma subito i ragazzini lo hanno spinto a terra e, mentre alcuni di questi lo trattenevano, i restanti tentavano di rubargli il telefono cellulare e la cintura dei pantaloni. Il 17enne ha reagito, gli altri gli hanno portato via il portafogli e una collanina color oro strappata dal collo. In caserma a Peretola, il 17enne ha fornito all’Arma una descrizione particolareggiata dei quattro dato che li aveva già visti. Sono stati individuati e denunciati per rapina aggravata in concorso. Hanno fra i 17 e i 22 anni, sono disoccupati, hanno già pregiudizi di polizia. Tutti sono stati perquisiti nelle loro case. Nell’abitazione del 22enne veniva ritrovato il portafogli griffato della vittima. Nessuna traccia della collanina.