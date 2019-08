Firenze: bici contro tram a Cascine, grave 19enne

Un 19enne e’ rimasto ferito questo pomeriggio, dopo essere stato investito dalla tramvia a Firenze mentre pedalava in bicicletta presso i binari nel parco delle Cascine.

Il giovane, portato in ospedale in codice rosso, e’ rimasto cosciente durante i soccorsi dei

sanitari del 118 e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia municipale.

Secondo quanto precisato in un secondo momento dalla polizia municipale in un comunicato, il 19enne avrebbe guidato la bici lungo i binari, seguendo un convoglio diretto verso il centro citta’. Quando il tram, arrivato a una curva, avrebbe rallentato per imboccare viale degli Olmi, il ciclista si sarebbe spostato, forze per superare il mezzo, invadendo i binari in senso opposto e finendo per scontrarsi contro il tram in transito verso Scandicci.

Lo scontro e’ avvenuto intorno alle 15.30. Per effettuare le operazioni di soccorso e i rilievi il servizio della linea T1 Leonardo e’ stato interrotto fino alle 16.15, e sono stati

attivati i bus sostitutivi tra le fermate Batoni e Porta al Prato.