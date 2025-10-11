Firenze, arrestato quindicenne per rapina con pistola giocattolo in parco San Donato

Controradio Streaming
E’ accaduto il 9 ottobre scorso, poco dopo le 17, all’interno del parco San Donato a Firenze. L’adolescente,  già noto alle forze dell’ordine, è stato portato all’istituto penale per minorenni di Firenze, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ha minacciato con una pistola, rivelatasi un’area giocattolo, un ventenne per rapinarlo della borsa e poi è scappato. Presunto autore un quindicenne che è stato quasi un’ora dopo individuato e arrestato dai carabinieri. E’ accaduto il 9 ottobre scorso, poco dopo le 17, all’interno del parco San Donato a Firenze. L’adolescente, cittadino maghrebino senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato portato all’istituto penale per minorenni di Firenze, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

A dare l’allarme la stessa vittima: avendo ancora con sè il cellulare ha chiamato il 112 Nue. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze  impegnata nella zona in un servizio di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati predatori. I militari hanno rintracciato il quindicenne in una strada limitrofa al parco, in possesso, si spiega, della borsa rubata. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo dopo aver avvicinato la vittima, che era in disparte nel parco a quell’ora ancora gremito, avrebbe mostrato la pistola giocattolo, priva del tappo rosso, e ordinato di consegnare la borsa. Il ventenne ha rifiutato. Il quindicenne, sempre secondo quanto ricostruito, gli avrebbe allora strappato la borsa per poi dileguarsi.

Quando il minore è stato rintracciato nelle vicinanze dei giardini, avrebbe cercato di disfarsi della pistola ma è stato bloccato. L’arma è risultata essere giocattolo. a refurtiva è stata restituita al proprietario.

