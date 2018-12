Firenze: accordi pubblico-privato per cura giardini

Gli accordi presentati oggi segnano la partenza ufficiale dei progetti che avranno la durata di un anno. Al via i primi 7 progetti

Sette tra comitati e associazioni di quartiere in qualità dì capofila, 21 partner coinvolti e 45 sostenitori: saranno loro a dare vita ai primi sette progetti (dei 16 in totale) per rivitalizzare giardini e aree verdi di Firenze con il bando ‘Paesaggi Comuni’, promosso e finanziato da Fondazione Cr Firenze e dal Comune. Gli accordi presentati oggi segnano la partenza ufficiale dei progetti che avranno la durata di un anno. “Finalmente si concretizza questo bando che vede protagonisti i cittadini – ha sottolineato l’assessore all’ambiente Alessia Bettini – cittadini associati ma anche comitati di quartiere, associazioni varie possono fare la differenza nella riqualificazione di giardini e aree verdi della nostra città per realizzare interventi a beneficio della collettività. La cittadinanza attiva è un presidio del territorio fondamentale”.

“E’ davvero un grande risultato di collaborazione fra pubblico e privato – ha affermato Gabriele Gori, direttore generale della Fondazione – che siamo orgogliosi di aver attivato. E’ nato un processo in cui tutti gli attori hanno imparato a dialogare fra loro e hanno acquisito competenza per intervenire sul bene comune con senso di responsabilità e una buona dose di pazienza. La Fondazione ha intenzione di continuare a sostenere lo spirito di iniziativa delle realtà cittadine con un nuovo Bando rivolto alla rigenerazione delle piazze della città”.