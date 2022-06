Firenze: 38enne aggredisce donna vicino a Stazione Santa Maria Novella

Firenze – L’uomo, 38enne, è stato arrestato questa mattina all’alba, poco dopo le 5 dai carabinieri, con l’ipotesi di reato di violenza sessuale aggravata. L’uomo adesso si trova a Sollicciano.

Un 38enne avrebbe aggredito in strada a Firenze, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella lato via Valfonda, una 33enne che era a piedi in compagnia di un conoscente, scaraventandola in terra e tentandole violenza. Per questo l’uomo di origine siriana, senza fissa dimora, è stato arrestato questa mattina poco dopo le 5 dai carabinieri per l’ipotesi di reato di violenza sessuale aggravata, per recidiva infraquinquennale.

Questa la dinamica dell’accaduto. La donna stava camminando assieme ad un amico nei pressi della Stazione, quando è stata avvicinata da un uomo che l’ha scagliata a terra e ha cercato di violentarla. Le urla della donna, a quel punto, hanno attirato alcuni passanti che, con l’aiuto di un addetto di vigilanza privata in servizio presso la stazione ferroviaria, hanno allontanato il 38enne dalla vittima, e lo hanno poi affidato ai carabinieri intervenuti tempestivamente. La vittima è stata visitata presso l’ospedale Careggi e ha effettuato gli esami del caso. Il 38enne è stato quindi portato, questa mattina, presso il carcere fiorentino di Sollicciano.