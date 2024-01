Firenze 2024: Funaro si presenta ai cittadini il 19 gennaio, lunedì a Controradio

Firenze 2024 – Il 19 gennaio, al Palazzo dei Congressi di Firenze, la candidata del centrosinistra alle Comunali del 2024 Sara Funaro, del Pd, si presenterà ai cittadini fiorentini. Funaro sarà invece negli studi di Controradio lunedì 8 gennaio dalle 8.40 alle 9.00. Trasmissione in video visibile sui canali facebook, youtube di controradio e in streaming su controradio.it

L’iniziativa del 19 gennaio alle 21, riporta una nota, ha titolo ‘Insieme’. Funaro dialogherà con esponenti della società civile. Sul palco, tra gli altri, interverranno la direttrice artistica di Venti Lucenti Manu Lalli, l’ideatrice della startup Menaboh Gaia Rialti e il direttore dei servizi di Fondazione Caritas Firenze su sociale e marginalità Marzio Mori.

Nell’evento, prima dell’intervento finale della candidata, sarà proiettato il video realizzato da Corrado Ceron, regista e sceneggiatore: il video, viene spiegato, racconterà attraverso

parole e immagini chi è Sara Funaro.

“Ci aspetta una campagna elettorale lunga e impegnativa – afferma Funaro -. L’affronteremo insieme ai fiorentini e alla coalizione. Il gioco di squadra sarà il nostro grande valore aggiunto: insieme arriveremo lontano; è insieme che si creano, giorno per giorno, solide basi per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini e per migliorare la vita della nostra comunità. La nostra priorità, il cuore della nostra Firenze futura, sono i fiorentini e le loro esigenze di vita. Insieme non è uno slogan, è il mio stile di vita e modo di essere, è il nostro modo di fare politica; insieme è la nostra storia e sarà anche il nostro futuro”.