Maltempo: fiumi ingrossati in Toscana, treni sospesi tra Faenza e Marradi. Allerta gialla

Maltempo: Emessa un’allerta gialla dalla sala regionale per rischio idrogeologico fino alle 8 di domani domenica 7 gennaio su tutta la Toscana. E’ in corso allerta arancione fino alle 18 di oggi su Bisenzio e Ombrone Pistoiese. In Toscana fiumi ingrossati e piogge diffuse. Sotto la soglia di guardia. A Mulazzo caduti 130 mm in 24 ore. Treni sospesi tra Faenza e Marradi, attivati bus.

“Precipitazioni diffuse su gran parte della Toscana di intensità moderata che hanno portato

all’innalzamento dei livelli dei fiumi nelle zone dell’Ombrone pistoiese e Bisenzio, Elsa, Greve e Pesa ma sotto la prima soglia di guardia.

A Mulazzo (Massa Carrara) caduti 130 mm nelle ultime 24 ore, il Magra è in diminuzione sotto la prima soglia. Nelle prossime ore previste ancora piogge diffuse, la persistenza e le condizioni di saturazione del terreno potrebbero dar luogo a fenomeni locali di dissesto idrogeologico”. Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social.

A causa delle piogge che stanno interessando il territorio e della conseguente allerta da parte del Sistema di allertamento nazionale per la previsione di possibili fenomeni franosi indotti da piogge lungo l’infrastruttura ferroviaria, la circolazione dei treni fra Faenza e Marradi, sulla linea Faentina, è sospesa dalle 8.30 di questa mattina. Si tratta, spiega Ferrovie dello Stato, di una misura presa per monitorare i corpi di frana in una delle zone

più colpite dalle alluvioni del maggio scorso. Al momento quindi tra Marradi e Faenza si viaggia con collegamenti sostitutivi in autobus.

Il sistema di allerta – condizione per la riapertura della linea dopo il disastro – è stato attivato da Rfi lo scorso 27 dicembre, in collaborazione con il Cnr Irpi, centro di competenza del dipartimento di Protezione civile. Lo scopo è proprio quello di sospendere preventivamente la circolazione ferroviaria, evitando potenziali stop dei treni in linea, e

attivare con tempestività un servizio di mobilità alternativo. Come da procedura concordata con le imprese di trasporto e le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, i collegamenti su quel tratto di linea sono al momento effettuati con autobus.

Le squadre tecniche di Rfi sono operative da questa mattina per svolgere di vigilanza straordinaria previste in questi casi. La riattivazione del servizio ferroviario è prevista ad allarme rientrato e dopo i controlli all’infrastruttura da parte dei tecnici.