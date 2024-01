Befana e maltempo: annullato l’evento coi in pompieri in piazza della Signoria

Befana e maltempo. Il comando dei vigili del fuoco di Firenze ha deciso per precauzione di annullare la manifestazione della Befana in programma oggi, 6 gennaio, alla Loggia dei Lanzi, in piazza della Signoria. Annullata anche la ‘discesa’ in piazza Duomo a Prato.

La decisione, spiegano i pompieri, è stata presa in ottica di “attenzione al cittadino e di autoprotezione delle persone” rispetto all’allerta di codice arancione per maltempo. Le persone “sono invitate quindi a prestare la massima attenzione attenendosi alle indicazioni delle autorità di protezione civile – aggiunge il Comando provinciale dei vigili del Fuoco -. Il pensiero è stato ampiamente condiviso con le istituzioni che ci affiancano ogni anno nell’organizzazione”.

La decisione è stata presa a seguito di una riunione tenutasi alla Città Metropolitana con tutti gli enti preposti. I vigili del fuoco ringraziano per il supporto e l’importante contributo

dato nell’organizzazione dell’evento il Comune di Firenze, le Gallerie degli Uffizi, l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco sezione Firenze, le Vecchie Glorie del Calcio storico Fiorentino e il Coordinamento delle Misericordie fiorentine.

Tra gli eventi organizzati e confermati in occasione dell’Epifania, a Firenze, il primo in ordine temporale si è svolto nel pomeriggio di ieri: alle ore 16 in piazza dell’Isolotto (sotto la pensilina del mercato) si è tenuta l’iniziativa (foto) a cura del gruppo

storico dei vigili del fuoco e della commissione cultura del Quartiere 4 del Comune.

A Capalbio la Befana quest’anno arriva in barella elettrica, dicono i capalbiesi per sottolineare una piccola grande storia di collaborazione tra residenti, ospiti abituali e villeggianti del Comune maremmano. L’8 dicembre scorso è partita la campagna di

raccolta fondi con l’obiettivo di arrivare a 130 mila euro per acquistare quattro barelle capaci di salire scale e superare agilmente molti ostacoli. E adesso, con l’Epifania è stato

raggiunta la cifra corrispondente a una prima barella.