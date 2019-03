Fiorentina, intitolato un piazzale per il 50enario 2° scudetto

Sarà accanto al “Piazzale Campioni del ’56” il nuovo “Piazzale Campioni del ’69′”, ok dalla Giunta comunale.

“In occasione di un anniversario importante per la città di Firenze, il mezzo secolo dal secondo scudetto della Fiorentina, abbiamo deciso di intitolare ai ‘Campioni del ’69’ il piazzale nel quale si svolge abitualmente il mercato a Campo di Marte, sotto la curva Fiesole”. Lo ha annunciato l’assessore allo sport di Firenze Andrea Vannucci, presentando oggi la proposta che ha ottenuto l’ok della giunta di Palazzo Vecchio.

“Si chiamerà ‘Piazzale Campioni del ’69 – Secondo scudetto della Fiorentina’, – ha spiegato l’assessore – e ricorderà lo scudetto conquistato nel 1969 dai ragazzi in maglia viola con capitano ‘Picchio’ De Sisti: la cosiddetta Fiorentina Ye Ye, che vinse il campionato andando a conquistarsi la matematica certezza a Torino contro la Juventus. In tutto ciò, per scaramanzia, abbiamo lasciato una piccola porzione dell’area per festeggiare futuri successi”.

L’area è attigua al piazzale ‘Campioni del 56 – Primo scudetto della Fiorentina’, viale Pier Luigi Nervi e viale Manfredo Fanti, che fiancheggia il giardino Niccolò Galli.