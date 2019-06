Fiorentina: oggi cda sul futuro club 

La riunione convocata d’urgenza all’indomani della conclusione del campionato che ha visto la squadra viola salvarsi in extremis, avrebbe dovuto tenersi oggi ma per ‘questioni organizzative’ è slittata a domani all’interno dello stadio Franchi dove ha sede la società.

Al centro della discussione il futuro del club ovvero la cessione, considerando che la famiglia Della Valle, proprietaria della Fiorentina 2002, ha manifestato l’intenzione di passare la mano.

Nell’occasione Diego Della Valle dovrebbe illustrare la proposta del magnate italo-americano Rocco Commisso, per cui sarebbe sarebbe già stato firmato nei giorni scorsi un preliminare per trattare l’acquisto della Fiorentina per una cifra intorno ai 200 milioni di euro.

Trattativa che avrebbe dovuto restare riservata almeno fino agli inizi di questa settimana, la ‘fuga di notizie’ prima dell’ultima giornata di Serie A avrebbe creato non poco disappunto nella famiglia Della Valle.

Sempre nel corso del Cda di domani potrebbero essere valutate anche altre eventuali soluzioni riconducibili ad un fondo del Qatar e all’imprenditore argentino di origini armene Eduardo Eurnekian che detiene una cinquantina di aeroporti nel mondo compresi quelli di Firenze e Pisa.

Sul fronte del mercato intanto da Napoli arrivano offerte per Veretout di 22 mln di euro.