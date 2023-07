Fiorentina, la nuova maglia tributo ai tifosi e ad Astori

La maglia da trasferta della Fiorentina per la stagione 2023-2024 sarà un omaggio ai tifosi e all’ex capitano Davide Astori

La Fiorentina rende omaggio a Davide Astori sulla nuova maglia da trasferta, per la stagione 2023-2024, svelata oggi attraverso i propri canali: sul lato interno sono riportati 13 gigli che rappresentano un tributo al dodicesimo uomo (i tifosi) e al capitano viola scomparso nel 2018, che indossava il numero 13.

Per il resto sulla parte anteriore della nuova divisa griffata Robe di Kappa compare una grafica obliqua che ricrea stilizzati gigli in fiore che si intrecciano sullo sfondo bianco mentre sul lato esterno è stata inserita la scritta ‘Play to be different’.

Pubblicate anche le divise dei portieri dai colori particolari: arancione per le partite casalinghe, verde acqua per quelle in trasferta.

Intanto il club viola ha salutato con un a nota sul proprio sito Riccardo Saponara al quale non è stato rinnovato il contratto: ”Il presidente Commisso, la dirigenza e tutta la Fiorentina salutano e ringraziano con stima e affetto Riccardo Saponara che con professionalità e disponibilità assoluta ha indossato la maglia viola in 107 occasioni realizzando 11 reti e ha concorso, con il suo talento, all’ottimo percorso delle ultime due stagioni”.

Oltre al centrocampista hanno concluso la loro esperienza viola il terzino Lorenzo Venuti e il portiere Salvatore Sirigu entrambi in scadenza. Ultimo giorno in viola anche per Antonio Tramontano che è stato per quattro anni il capo scout.