Gkn: lavoratori da ieri notte su torre san Niccolò

Gkn – Hanno trascorso la notte sulla torre di San Niccolò a Firenze, sulla quale erano saliti ieri sera in segno di protesta, il gruppo di operai del Collettivo di fabbrica dell’ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) che chiedono l’immediato pagamento della cassa integrazione spettante.

audio: MATTEO MORETTI RSU EX GKN

In una trentina (secondo quanto riferito dagli stessi lavoratori) sarebbero ancora sulla torre e l’intenzione degli operai sarebbe quella di proseguire la protesta a oltranza.

Alle 10 gli operai hanno tenuto una conferenza stampa per spiegare le ragioni del gesto e dare aggiornamenti sulla vertenza, iniziata l’8 luglio del 2021 con un licenziamento collettivo via email per 422 persone.

Gli operai hanno ricevuto la visita dei consiglieri comunali di Sinistra progetto in Comune Antonella Bundu (AUDIO) e Dimitri Palagi, mentre sotto alla torre è presente un gruppo di persone tra i quali simpatizzanti e altri operai. I lavoratori hanno affisso alcuni striscioni tra cui uno con scritto ‘Scusa Firenze, quella lotta è di tutti e per tutti’ e un altro che recita “Gkn non si tocca’, “Sbloccate gli stipendi o blocchiamo la città”, ed acceso alcuni fumogeni, per sollecitare attenzione sulla loro vertenza e sulla mancata elargizione dei soldi della cassa integrazione.