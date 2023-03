Durante il Memorial di David Astori verranno consegnati quattro premi per le eccellenze del calcio

Per il Memorial di Davide Astori ci sarà un torneo organizzato dall’Unione sportiva Affrico a Firenze e verranno consegnati quattro premi per i migliori esordienti sia in seria A che dilettanti.

Anche quest’anno ci sarà il Memorial Davide Astori, durante il quale si svolgerà un torneo organizzato dall’Unione sportiva Affrico a Firenze proprio per ricordare il capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo 2018. Saranno anche consegnati quattri premi per delle eccellenze del mondo del calcio. La cerimonia di premiazione è prevista in occasione dell’apertura del torneo, che sarà riservato alla categoria Pulcini 2012-2023, il prossimo 2 giugno.

Ad essere premiate saranno il miglior uomo esordiente in serie A, la migliore donna esordiente in serie A, il mio esordiente uomo dilettante e la miglior esordiente donna dilettante. La giuria sarà composta da tutti i tecnici e i dirigenti della società dilettantistica fiorentina che valuterà la performance dei candidati durante tutta la stagione sportiva e decreterà i vincitori delle quattro categorie.

Il torneo vedrà la partecipazione sportiva di 16 squadre giovanili, tra le società che hanno aderito abbiamo le squadre nelle quali Astori a giocato ovvero la Cremonese, Cagliari, Roma, Fiorentina ma anche Inter e Bologna. A patrocinare l’evento sarà il Comune di Firenze, dal comitato regionale toscano del Coni e dal comitato regionale della Ldn.

Renato Buso, ex calciatore ed ora direttore tecnico della sezione calcio dell’Affrico ha commentato dicendo di essere “orgoglioso di essere stato tra i promotori di questo evento e onorato di poter assistere alle premiazioni di grandi talenti del calcio italiano “. “Davide – ha aggiunto Buso – avrebbe certamente apprezzato l’impegno e la passione di queste giovani promesse”.