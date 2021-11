Fiorentina: Italiano “Prestazione ottima, meritavamo punto”

Fiorentina, Italiano: “Potevamo portare a casa il punto, c’è grande amarezza perché abbiamo fatto una grande partita fino all’espulsione di Milenkovic. Per l’ennesima volta contro una grande non facciamo risultato ma prestazione e atteggiamenti sono stati ottimi”. L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano commenta così la sconfitta per 1-0 sul campo della Juventus.

“E’ stata una gran bella partita. Il punto si poteva portare a casa e c’e’ grande amarezza per aver fatto una gran partita contro una squadra fortissima fino all’espulsione. Per l’ennesima volta con le grandi non riusciamo a portare a casa un risultato positivo, ma la prestazione e l’atteggiamento sono stati ottimi. Un punto lo meritavamo”. Vincenzo Italiano ha commentato cosi’, ai microfoni di Dazn, la sconfitta della Fiorentina per 1-0 all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. In merito all’espulsione di Milenkovic, Italiano svela che lo aveva appena avvertito di essere stato ammonito: “E ho sbagliato a dirglielo, gliel’ho praticamente ricordato. Dovevo stare zitto. Per me, li’, non puo’ neanche tentare di togliere la gamba, gli servira’ di lezione. Forse ci e’ costato caro, ma anche lui era stato protagonista di una partita straordinaria fino a quel punto”. Nota positiva, la crescita del gruppo che ha giocato una buona partita: “Uscire a testa alta da questo stadio ti fa continuare il campionato in altro modo. Tutto si racchiude nel risultato finale, ma quando la perdi cosi’ devi necessariamente guardare a quello che siamo riusciti a fare. Ogni settimana abbiamo qualche step in piu’ a nostro favore: oggi abbiamo giocato con grande personalita’”.

Italiano parla della possibile cessione di Dusan Vlahovic a gennaio: “Si parla sempre di mercato, anche il giorno dopo che chiude. Questa cosa dà fastidio, vedo Dusan concentrato e attento. Oggi non era facile contro due grandi giocatori come Rugani e De Ligt: se ha giocato spesso spalle alla porta è anche merito degli avversari. Sta dando l’anima, vedremo cosa succederà nel mercato”.