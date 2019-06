Fiorentina, Commisso: “Ci metto cuore, non solo soldi”

“Lavorerò sempre, poche vacanze, questa è la mia vita. Ho visto le vittorie degli azzurri contro la Grecia e domenica quella delle ragazze sull’Australia al Mondiale. Sono contentissimo, dobbiamo fare la stessa cosa con la Fiorentina”

Lo ha detto il neoproprietario del club viola, Rocco Commisso, prima di lasciare Firenze per rientrare negli Stati Uniti. “Metto tutto nella vita, non solo i soldi, ma anche il cuore – ha aggiunto-. Ed è quello che farò anche per la Fiorentina”.

Intanto il club con una nota ufficiale fa sapere che Pantaleo Corvino non è più il direttore generale dell’area tecnica della Fiorentina: “È iniziato un nuovo percorso con una nuova proprietà e si è, quindi, ritenuto giusto mettere un punto alla gestione tecnica precedente. La Fiorentina ringrazia Pantaleo Corvino per tutto ciò che ha dato al club viola e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua vita professionale e personale”.