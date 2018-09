Fiorentina Basket: squadra rinnovata e pronta per quarta stagione

La Fiorentina Basket pronta per l’inizio del campionato, il quarto della sua storia targata All Food con la presidenza di Massimo Piacenti, che la vedrà impegnata nel Girone A della Serie B Old Wild West. Per la squadra guidata da Andrea Niccolai la prima sfida sarà il 7 ottobre con la trasferta a Piombino. Il primo appuntamento casalingo al palasport di San Marcellino sarà il 14 ottobre contro Domodossola.

Questo il roster della Fiorentina Basket 2018/19: Diego Banti, Gabriele Bargi, Nicola Bastone, Corrado Bianconi, Simone Berti, Federico Caselli, Gino Cuccarolo, Gian Marco Droker, Giovanni Pierguidi, Riccardo Iattoni, Nicola Savoldelli, Liam Udom, Sebastian Vico. Novità di questa stagione è anche l’inserimento nei quadri societari di Riccardo Fioriti, dirigente della All Food, in qualità di direttore generale della Fiorentina Basket. Una conferma importante è invece lo sponsor etico della squadra viola, la Fondazione Tommasino Bacciotti, il cui logo con la farfalla sarà ancora una volta sulle maglie della Fiorentina insieme al main sponsor All Food.

Conferme importanti e nuovi arrivi anche nel gruppo di sponsor e partner della squadra: tra questi il Gruppo Brandini, Confartigianato Imprese Firenze, Postini Fiorentini. Con loro inoltre Tuscany, La Toraia, Ergon, Iris, Istituto Prosperius, i ristoranti Lo Stravizio e Beppa Fioraia, Deca, la Cooperativa l’Orologio, Jungheinrich, Assicop, San Benedetto, Bauerfeind, Motus Officina e Sixtus. Due i nuovi partner viola: 2T Sport, per la fornitura dell’abbigliamento sportivo, e PSA (Professional Security Agency) per i servizi di security e biglietteria.

“Siamo molto contenti di questa realtà di punta del basket fiorentino – ha detto il sindaco Dario Nardella – Una realtà che cresce sempre di più, con una società motivata, atleti molto bravi e un’Amministrazione che investe a 360 gradi nel basket. In questi quattro anni e mezzo – ha proseguito il sindaco – abbiamo realizzato gli investimenti più importanti per questo sport, sia in centro che nelle periferie, e ci siamo impegnati sui grandi appuntamenti agonistici come la Coppa Italia così come sul movimento dilettantistico”.

“A quattro anni dalla nascita – ha detto l’assessore allo Sport Andrea Vannucci – la Fiorentina Basket continua la sua crescita costante e si appresta a vivere un anno decisivo. Un percorso che va avanti grazie all’impegno della società, ma anche al coinvolgimento sempre maggiore delle altre realtà cestistiche della città e all’incontro con il mondo imprenditoriale e artigianale di Firenze, che strada facendo si è aggiunto a questa bella avventura di sport”.

“Oggi – ha detto il presidente Piacentini – la Fiorentina Basket è una realtà importante dello sport fiorentino, una realtà che vogliamo consolidare per poter crescere ulteriormente. Il nostro obiettivo è stabilizzarci fra le squadre più importanti e programmare nei prossimi anni un definitivo salto di qualità e di categoria se, come auspichiamo la risposta della città e delle forze economiche fiorentine ci accompagnerà in questo percorso. Una maggior presenza da parte delle aziende e degli imprenditori fiorentini – ha concluso – sarà la chiave per dare a Firenze quel ruolo di primo piano che le spetta anche nel basket”.

“Per la società e la squadra inizia un nuovo ciclo – ha detto il coach Niccolai – Il gruppo è profondamente rinnovato rispetto allo scorso anno, quindi dovremo lavorare duro per ricostruire certi meccanismi di gioco ed una nuova identità tecnico-tattica. Le Finali di Coppa Italia e la Finale playoff che abbiamo conquistato la scorsa stagione sono stati risultati eccezionali e per tutti noi un fiore all’occhiello, ma dobbiamo essere consapevoli che la squadra e alcuni dei protagonisti che li hanno ottenuti non ci sono più, quindi quei risultati non possono essere dei riferimenti. Quest’anno sarà un’esperienza ed una sfida completamente nuova e difficile, ma proprio per questo molto stimolante”.