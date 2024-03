Pontedera, in cella 23enne che minaccia una 15enne e i genitori

Pretendeva 4.000 euro per lasciare in pace l’ex fidanzata 15enne e la sua famiglia e ha perfino minacciato il padre di lei prima con un coltello e poi dicendo di avere una pistola. Per questo un marocchino di 23 anni è stato arrestato dalla polizia a Pontedera (Pisa) e trasferito in carcere con una sfilza di accuse: atti persecutori, danneggiamento, porto abusivo di arma da taglio e di munizioni, minaccia aggravata, danneggiamento, tentata estorsione e minacce a pubblico ufficiale per aver minacciato di morte anche i poliziotti. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio, nei giorni scorsi si è presentato a casa della famiglia della 15enne, ha preso a calci la porta d’ingresso e danneggiato il campanello per poi chiedere 4.000 euro “per lasciarla in pace”. I genitori dell’adolescente hanno chiesto aiuto al 112 e quando la Volante è giunta sul posto il 23enne si era già allontanato, ma mentre i poliziotti proseguivano le ricerche il ragazzo è tornato a casa dell’ex fidanzata, armato di un coltello, ed è stato affrontato dal padre di lei. Lo straniero è fuggito inseguito dall’uomo e in strada il giovane ha pure minacciato di estrarre una pistola. A quel punto è intervenuta la polizia che ha bloccato il marocchino dopo un breve inseguimento. La successiva perquisizione a casa dello straniero ha permesso di trovare e sequestrare un coltello, un proiettile e un po’ di stupefacente.