Fiamme pullman Garfagnana: Regione, verificare tutti i bus

Firenze, la tragedia sfiorata ieri a Fornaci di Barga (Lucca) con due bus di Autolinee Toscane andati in fiamme – studenti e pendolari sono scesi in tempo – ha allarmato l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli che ha deciso di scrivere una lettera ai vertici di At e chiedere immediati chiarimenti.

Lo riporta la Regione Toscana. “Quanto accaduto è un fatto grave – ha detto Baccelli – Fortunatamente, grazie alla prontezza degli autisti, i ragazzi sono stati tutti messi in salvo dalle fiamme. Ma poteva succedere l’irreparabile.

Ho dunque chiesto ad Autolinee Toscane una relazione dettagliata sulla vicenda, lo stato di manutenzione del mezzo, la lista di degli interventi manutentivi effettuati e di verificare lo stato di manutenzione di tutto il parco bus”.

At (gruppo Ratp) è la società gestore unico del trasporto pubblico su gomma Nella missiva l’assessore Baccelli chiede che vengano indicate le azioni da attuare per la sicurezza dei mezzi stessi. “Ricordo – ha aggiunto – che uno dei punti fondamentali della gara per il trasporto pubblico su gomma che abbiamo fatto è proprio il rinnovo del parco autobus.

Autolinee ha già comprato un buon numero di nuovi bus, ma voglio sottolineare la necessità che venga riservata un’attenzione particolare a queste zone più interne e difficili come la Valle del Serchio che hanno bisogno di mezzi agili, nuovi, in grado di garantire il trasporto delle persone in totale sicurezza”.