Fiamme in Maremma: incendio in bosco in zona Cinigiano

Cinigiano (Grosseto) – circa 15 ettari di bosco sono andati in fiamme dalle 11 di giovedì mattina. Sul posto due elicotteri regionali e squadre di operatori forestali.

Brucia dalle 11 di giovedì mattina un’importante estensione di bosco costituita da specie quercine e macchia mediterranea in provincia di Grosseto. A Cinigiano, per la precisione. Sul posto, allertate dalla sala operativa regionale, sono subito giunte numerose squadre di volontariato della Racchetta dalle sezioni Alta Maremma e Civitella e operai forestali della Unione Comuni Amiata.

Molto impegnativo il lavoro svolto a terra per combattere le fiamme, in una giornata molto calda e con un vento moderato che spinge le fiamme lontano dalle vie di accesso alla zona. In supporto per lo spegnimento sono arrivati da poco due elicotteri del sistema regionale che con i loro sganci stanno riducendo il fronte di fuoco sotto il coordinamento di un direttore operazioni. Ulteriori squadre sono in partenza per dare aiuto nelle operazioni di spegnimento e bonifica.

Anche il Governatore della Toscana Eugenio Giani sta monitorando l’evoluzione della situazione ed ha affermato: “Sul posto due elicotteri regionali e numerose squadre di volontariato e operai fortestali. Ulteriori squadre sono in partenza per dare aiuto nelle operazioni di spegnimento e bonifica, in fiamme stimati circa 15 ettari”.

Si ricorda che è in atto il divieto assoluto di abbruciamenti e che è necessario porre massima attenzione nelle operazioni agricole in corso in questi giorni.