Fi-Pi-Li: dal 2 settembre chiuso il bypass di via Quaglierini, Livorno

Dal prossimo 2 settembre sarà chiusa al transito dei mezzi leggeri la viabilità provvisoria realizzata all’interno delle aree del cantiere di via Quaglierini, rampa di accesso della Fi-Pi-Li a Livorno, con la costruzione di un bypass. Il cantiere riguarda i lavori di ripristino della frana al km 79+865 della Fi-Pi-Li.

La viabilità provvisoria, pensata per limitare i disagi per gli automobilisti diretti verso le spiagge, ha permesso di riaprire al traffico 24 ore su 24 il collegamento della Fi-Pi-Li con la Sp 224 in direzione Calambrone-Tirrenia durante i mesi estivi. Questo intervento, che si protrarrà fino al mese di dicembre, si rende necessario per eseguire i lavori di ripristino della frana al km 79+865 della Fi-Pi-Li, in corrispondenza della cosiddetta ‘maxi buca’. Dal 2 settembre verranno ripristinate le condizioni di circolazione preesistenti e quindi la chiusura del tratto con l’utilizzo di percorsi alternativi. Questo fino al termine dei lavori di riprisitno che, secondo il cronoprogramma dovrebbero concludersi a dicembre.