Festambiente 2019: il primo concerto nazionale #SALVAILCLIMA

Dal 14 al 18 agosto Ripescai (GR) diventerà ad essere la capitale della lotta ai cambiamenti climatici con la 31esima edizione di Festambiente, la storica manifestazione nazionale di Legambiente che ogni anno si svolge nel mese di agosto in Maremma. E quest’anno per la prima volta il palco sarà interamente dedicato alle tematiche ambientali a partire dal concerto del 14 con il “Concerto per il clima”, uno spettacolo unico con Daniele Silvestri.

Anche i concerti di The Zen Circus, Max Gazzè, Carmen Consoli e Alpha Blondy saranno interamente dedicati al tema #SALVAILCLIMA come tutti gli eventi che animeranno la cittadella ecologica di Festambiente con momenti di confronto, discussione e formazione anche per i più piccoli.

Info su www.festambiente.it

Chiara Brilli ne ha parlato con il coordinatore di Festambiente e membro della segreteria nazionale di Legambiente, Angelo Gentili