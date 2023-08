Ferragosto: gli eventi culturali, e non solo, in Toscana

Per chi fugge all’esodo di ‘mezz’estate’, la Toscana offre eventi anche durante il giorno più estivo di tutti, il Ferragosto. Per i più romantici, musica soft che accompagna il magico albeggiare in quel di Forte dei Marmi con relativa colazione con i pescatori, mentre per i più avventurosi, trekking tra i bucolici paesaggi del Mugello, seguito da grigliata. Non manca. ovviamente, il pane per gli intellettuali: garantiti, infatti, servizi museali durante tutto il giorno e la notte di Ferragosto

I servizi offerti dalla regione Toscana saranno usufruibili anche durante il giorno di Ferragosto. Per coloro che preferiscono fuggire all’esodo estivo, infatti, molteplici sono gli eventi a cui partecipare: per i più romantici di noi, torna il Concerto all’Alba di Forte dei Marmi con la colazione dei Pescatori. Davanti al panorama unico del mare e con alle spalle la magnifiche Alpi Apuane, suonano le note della musica di due grandi artisti, il violinista Yury Revich e Cesare Goretta al pianoforte, che accoglieranno il sorgere del sole.

L’iniziativa è alla sesta edizione ed è in programma alle 6 del mattino del 15 agosto sul Pontile in piazza Vittorio Cardini. Yury Revich violinista e compositore fin da giovanissimo ha incantato le platee di tutto il mondo. Ad accompagnarlo, il maestro Cesare Goretta che fin dall’età di 11 anni si esibisce in diversi ensembles svolgendo l’attività di pianista accompagnatore internamente al Conservatorio di La Spezia e nell’ambito di concorsi e masterclass di canto lirico. In programma anche la colazione dei pescatori.

Per coloro che, invece, preferiscono godere si esperienze museali e, in generale, culturali, la Toscana offre molteplici eventi, in tendenza con la volontà espressa dal Ministero della Cultura di prolungare l’apertura “di musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali tra cui castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini” durante tutto il ponte di Ferragosto.

Prevista l’apertura straordinaria e notturna ai Musei del Bargello per Ferragosto: sarà aperto il 15 agosto dalle 8.15 alle 18.50, per permettere di godere dei capolavori di alcuni dei massimo capolavori di Donatello, Michelangelo, Andrea del Verrocchio, Giambologna e delle collezioni custodite nel primo museo nazionale italiano. Il Museo di Palazzo Davanzati infine, antica dimora trecentesca della famiglia Davizzi, aperto eccezionalmente lunedì 14 agosto (giorno di consueta chiusura al pubblico del museo) dalle 8.15 alle 13.50, sarà regolarmente visitabile nella giornata di Ferragosto.

Anche le sedi di Pistoia Musei, le mostre e le collezioni saranno eccezionalmente aperte durante il prossimo Ferragosto: in particolare, l’allestimento stabile Collezioni del Novecento di Palazzo de’ Rossi presenta l’arte pistoiese a cavallo tra due secoli, attraverso le opere di grandi maestri del Novecento e autori contemporanei. Le collezioni saranno visitabili con l’orario consueto dalle 10 alle 20.

Aperto a Ferragosto, dalle 10 alle 19 anche il Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi, recentemente riaperto al pubblico in alcuni suoi spazi, che ospita, insieme a molti altri capolavori, l’arazzo millefiori, l’angelo ligneo di Giovanni Pisano, le tempere murali di Giovanni Boldini. Infine, visitabile il 15 agosto, sempre dalle 10 alle 19, il Museo di San Salvatore che propone un viaggio nella storia del nucleo più antico della città attraverso l’esposizione di opere finora conservate nei depositi del Museo Civico di Pistoia e ricorrendo a linguaggi diversi per ampliare le possibilità di fruizione.

Per i fiorentini, inoltre, il godere del Ferragosto ‘on my own’ sarà facilitato dai molteplici eventi che interesseranno la città. Di seguito gli eventi offerti:

-1 Visita guidata in notturna alle Cappelle Medicee: l’associazione culturale Artemide organizza un tour in notturna per scoprire i segreti delle Cappelle Medicee nella serata di Ferragosto. Un unico biglietto per vistare 3 ambienti diversi.

-2 Visita ai Musei Civici Fiorentini: oltre al Museo di Palazzo Vecchio e alla Torre d’Arnolfo saranno aperti al pubblico il Museo Novecento, il Complesso di Santa Maria Novella, la Torre della Zecca e il Forte Belvedere.

-3 Dj set, cinema all’aperto e ‘cocomerata’ all’Ultravox: dall’hip hop di Dj Drago alla patchanka folk dei Matti delle Giuncaie. E poi, cocomerata, “The Millionaire” e “Frankenstein Junior” su grande schermo. All’Ultravox Firenze alle Cascine i festeggiamenti per Ferragosto inizieranno domenica 13 agosto fino al 16, con tanti eventi, musica e buon cibo.

-4 Fuochi d’artificio al Bilancino: torna sulle acque del Lago di Toscana il grande spettacolo pirotecnico che illuminerà con i suoi magnifici colori le acque e le sponde dell’invaso mugellano. I fuochi sono ormai da anni un’occasione importante per i tanti turisti che si trovano in Mugello per le vacanze, così come per i residenti ed i cittadini di tutta l’area fiorentina che possono così scegliere di passare in zona anche il giorno di Ferragosto.

-5 LA piscina invece del mare: non sarà il mare, ma anche a Firenze a Ferragosto è possibile passare una bella giornata al fresco tra le tante piscine che rimarranno aperte a Firenze e dintorni. Tra queste, la piscina Paganelli organizzerà per la giornata acquagym, mini gara di stile libero e torneo di pallanuoto per bambini, giochi a premi oltre alla musica dal vivo con vocalist a cura di Johnathan Rumba. Dalle ore 19 in poi cocomerata di ferragosto offerta per tutti dal Tiki Bar all interno della piscina gestito da Raccontarno.

-6 Caciuccata e cocomerata gratuita al Fico Bistrò: il sapore del mare a Firenze. Fico Bistrò, nei sue due locali organizza un ricco programma per Ferragosto con la “cacciuccata”. Oltre al cacciucco gli ospiti potranno assaporare varie specialità di pesce. Dopo cena poi cocomerata gratis per tutti.

-7 Back to ’70s/ ’80s al Bahia Cafè: Radio Mitology e Bahia Cafè vi aspettano martedì 15 per festeggiare un Ferragosto “mitologico”. Potete raggiungere il Bahia fin dalla mattina, godervi la sua spiaggia di acqua dolce per poi scatenarvi la sera col party anni ’70 e ’80.

-8 Cinema all’aperto al Teatro Romano di Fiesole: torna il cinema al teatro romano di Fiesole, per il quinto anno consecutivo. Anche per Ferragosto la rassegna estiva non si ferma: in programma il film di Super Mario Bros, per piccoli ma anche adulti.

-9 Trekking con grigliata: cosa c’è di meglio di concludere una lunga passeggiata con del delizioso cibo da cucinare sulla griglia. Ad ospitare questo percorso di trekking con grigliata al bivacco i bellissimi percorsi del Mugello.

-10 Aperitivo, cena e musica live alla Birr’aia di Marignolle: La Birr’aia di Marignolle resta aperta anche a Ferragosto per accogliere tutti quegli amici che il mare per ora lo vedono solo col binocolo. In programma aperitivo, cena e musica live con i Keruac

-11 Sagra del tortello mugellano: torna il consueto appuntamento in Mugello che profuma di tortelli e specialità alla brace. Anche martedì 15 agosto la sagra non si ferma, ma anzi raddoppia l’appuntamento anche a pranzo.

-12 Festa del fritto misto e tortello: se cercate un posto al fresco dove mangiare bene per Ferragosto, la festa del fritto misto e tortello è l’occasione giusta. La sagra si svolge sulle sponde del Lago Viola di Vicchio. Per l’occasione cucina aperta sia a pranzo che a cena. Attorno al Lago Viola, che è immerso nella natura, si possono effettuare delle bellissime passeggiate, stare in compagnia e passare una serata rinfrescante.

-13 Sagra della Bistecca: la Sagra della Bistecca a Galleno non si ferma neanche per Ferragosto. Il menù della sagra vede come piatto forte la bistecca, affiancata però anche da altre specialità come primi caserecci, carni alla brace, o la tipica Polenta alla Barrocciaia.