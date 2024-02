Femminicidio in Lucchesia, uomo uccide in strada la moglie e poi si costituisce

Femminicidio in Lucchesia – I carabinieri sono intervenuti a Fornaci di Barga (Lucca) dove, da quanto si apprende, un 56enne ha ucciso a coltellate la moglie e poi si sarebbe costituito.

Una donna e’ stata uccisa ancoltellate in strada nel tardo pomeriggio a Fornaci di Barga

(Lucca) nella mediavalle del Serchio. A colpirla il marito che dopo il femminicidio sarebbe andato a piedi alla vicina caserma per costituirsi ai carabinieri.

La vittima si chiamava Maria Ferreira, 52enne, ed era di origine brasiliana. L’omicidio e’ avvenuto sul marciapiede di via Cesare Battisti conosciuta come via della Stazione a Fornaci dinBarga dove l’uomo, Vittorio Pescaglini, assunto in una cooperativa di servizi, ha raggiunto la donna in auto (rimasta in strada con i fari accesi), e’ sceso e l’ha accoltellata.

Sul posto allertati da alcuni testimoni oculari di quanto avvenuto, e’ subito intervenuta un’ambulanza ed e’ stato attivato anche l’elisoccorso ma nonostante gli sforzi dei soccorritori la donna e’ deceduta.

Stando a quanto si apprende l’uomo aveva chiesto la separazione e la vittima viveva da qualche tempo in un albergo non lontano dal luogo dell’omicidio.

La sindaca di Barga Caterina Campani ha detto: ‘Sgomento, rabbia, tristezza e incredulita’ per l’ennesimo femminicidio. Stavolta consumato sul nostro territorio, a Fornaci di Barga,

nel tardo pomeriggio di oggi’. ‘Un’altra donna uccisa dall’ex marito – ha proseguito la sindaca -. Ancora una volta, medesima tragedia, stessa dinamica. Noi continueremo a fare la nostra parte, con le associazioni, con le scuole, con i cittadini tutti, ogni giorno, e ancora e ancora. Ma certo questo impegno deve diventare comune, deve riguardare ogni giorno, tutti i giorni, tutti i livelli istituzionali e sociali del nostro paese, ci vuole un impegno fortissimo da parte del governo, ci vuole un ulteriore cambio di passo perche’ tutto questo non e’ piu’ accettabile. Morire cosi’ non e’ piu’ accettabile. Essere uccise per mano di un uomo non e’ piu’ tollerabile’.