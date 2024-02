Maltempo Valbisenzio: allerta arancione domani per pioggia, Gialla nel resto della Toscana

L’allerta, è valida “per tutta la giornata di domani martedì 27 febbraio a partire dalla mezzanotte, sulla Toscana occidentale, già dalle 16 di oggi allerta gialla”. Scuole chiuse domani in alcuni Comuni della Lunigiana, a Livorno, Collesalvetti (Livorno) e Manciano (Grosseto),

La sala operativa della protezione civile della Toscana ha emesso un’allerta arancione per rischio idrogeologico sull’area del Bisenzio e dell’Ombrone Pistoiese, e gialla sul resto della Toscana”. Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani sui social.

L’allerta, spiega, è valida “per tutta la giornata di domani martedì 27 febbraio a partire dalla mezzanotte sulla Toscana occidentale, già dalle 16 di oggi allerta gialla”.

Giani sottolinea che “l’allerta gialla anche per rischio vento e mareggiate su Arcipelago e costa grossetana da questa sera fino alla giornata di domani. Il sistema regionale di Protezione civile della Toscana è pienamente operativo. Prestiamo massima attenzione”.

Giani spiega anche che “dal pomeriggio di oggi fino alla sera di domani piogge diffuse più abbondanti sulle aree occidentali della Toscana dove potranno risultare localmente persistenti. Cumulati massimi fino a 100 mm con punte fino a 180 mm su rilievi. Sulle aree Bisenzio e Ombrone Pistoiese cumulati medi sugli 80mm con massimi fino a 140 sui rilievi. Intensità orarie massime fino a 20-30 mm/h sulle zone occidentali, 10-20 mm/h altrove”.

Le precipitazioni, aggiunge, “in Toscana potranno assumere carattere di rovescio o locale temporale soprattutto sulle zone occidentali a partire dal tardo pomeriggio di oggi. Fenomeni in generale attenuazione dalla serata di domani. La neve cadrà sull’Appennino Tosco-Emiliano inizialmente oltre i 1200-1300 metri, in rialzo dalla sera di oggi fino a 1500-1600 metri. Domani oltre i 1600-1700 metri”.

Scuole chiuse domani, martedì 27 febbraio, in alcuni Comuni della Lunigiana, a Livorno, Collesalvetti (Livorno) e Manciano (Grosseto), a causa dell’allerta meteo arancione prevista per tutta la giornata. Ad Aulla (Massa Carrara) rimarranno chiuse scuole, centri di socializzazione e aggregazione comunale, cimiteri, impianti sportivi e parchi pubblici comunali. Chiusura scuole anche a Bagnone (Massa Carrara) e Podenzana (Massa Carrara). A Fivizzano (Massa Carrara) resteranno chiuse scuole, centri di socializzazione, centri sportivi e parchi pubblici del territorio. Nel Comune di Licciana Nardi (Massa Carrara) scuole chiuse insieme a centri sportivi e ricreativi della zona. A Pontremoli (Massa Carrara) disposta la chiusura di scuole, asilo nido comunale, impianti sportivi e centri gestiti dalla Società della salute presenti sul territorio.

Nel Comune di Villafranca in Lunigiana chiuse scuole, cimiteri, parchi pubblici, centro Alzhaimer e centri sportivi pubblici. A Massa (Massa Carrara) invece disposta la chiusura di cimiteri, parchi pubblici e impianti sportivi all’aperto. E’ inoltre sospeso il mercato settimanale. Per domani, e fino al perdurare dell’allerta arancio, è stata disposta anche a Livorno la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati, delle ludoteche comunali, dei centri diurni, dei parchi cittadini, dei cimiteri cittadini, del canile comunale. Scuole chiuse anche a Collesalvetti (Livorno). Nel territorio comunale colligiano saranno chiuse anche le residenze per anziani, i servizi educativi, i centri diurni e le ludoteche. Si raccomanda la massima prudenza, spiegano dal Comune, di evitare al massimo gli spostamenti, di applicare le norme di auto protezione, consultabili anche sul sito del Comune. Anche a Manciano chiuse le scuole di ogni ordine e grado. (ANSA).

