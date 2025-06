Femminicidio di Denisa, per Dna resti trovati sono altra donna scomparsa

Sono di Ana Maria Andrei, 27enne di origine romena di cui non si avevano più notizie dall’estate 2024, i resti ritrovati nel campo a Montecatini (Pistoia), nel bosco delle Panteraie, dove già era stato rinvenuto il corpo di Maria Denisa Adas, la trentenne originaria della Romania e residente a Roma, uccisa nella notte tra il 15 e il 16 maggio scorsi a Prato.

E’ quanto ha confermato l’esame del Dna, grazie alla comparazione col profilo genetico della sorella della 27enne, arrivata appositamente dalla Romania per sottoporsi al test, come riferisce oggi La Nazione.

Di entrambi i delitti si è accusato Vasile Frumazache, 32 anni, guardia giurata, connazionale delle due vittime: fermato per l’omicidio di Denisa ha poi confessato anche quello di Ana, dopo essere stato messo alle strette dagli inquirenti, facendone ritrovare i resti.