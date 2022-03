Fdi: Pd con emendamenti a legge Marson vuole commissariare Comuni Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:23 Share Share Link Embed

Lo ha detto il consigliere regionale Fdi Alessandro Capecchi parlando della legge urbanistica toscana, conosciuta anche come legge Marson, e delle proposte di modifica avanzate da Fratelli d’Italia

“Il Pd vuole superare la legge urbanistica commissariando i Comuni, addirittura la loro modifica prevede che in caso di opere finanziate dal Pnrr si convochi una conferenza dei servizi che decide e poi il Consiglio comunale dovrà soltanto prendere atto della scelta”. l’accusa è del consigliere regionale Fdi Alessandro Capecchi durante una conferenza stampa sulla legge urbanistica toscana, conosciuta anche come legge Marson, e le proposte di modifica.

“Abbiamo raccolto i contributi dei Comuni e dei professionisti che si scontrano quotidianamente con la legge Marson, che è uno strumento molto complesso e oggi contrasta con la velocità imposta dal Pnrr” ha detto Capecchi. Ma “non vorremmo che questa modifica del Pd diventasse una scorciatoia per fare operazioni che il Partito democratico non è stato in grado di gestire, a partire dal piano dei rifiuti perché in questo caso si salterebbero tutte le procedure di confronto con il territorio, mettendo i Comuni e i cittadini di fronte al fatto compiuto con la scusa del Pnrr”.

Per Capecchi, “noi proponiamo invece un modello diverso cioè un unico livello di pianificazione a livello di singoli Comuni, accorpando tutte le procedure correlate”.

Francesco Michelotti assessore all’urbanistica del comune di Siena ha poi spiegato di aver fatto “un bilancio dopo un iter molto lungo e molto complesso che ha portato all’approvazione definitiva del nuovo piano operativo nel comune di Siena. Siamo il piano capoluogo toscano ad aver approvato il piano operativo con la legge Marson” e “non possiamo tacere le gravi difficoltà che abbiamo incontrato dovute a un meccanico molto complicato e macchinoso che la legge regionale impone, primo tra tutti la doppia pianificazione”.