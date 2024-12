Fast Animals And Slow Kids a Firenze

Mercoledì 18 dicembre 2024, i Fast Animals And Slow Kids (FASK) si esibiranno al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, alle ore 21, per presentare il loro nuovo album “Hotel Esistenza”

Uscito a fine ottobre 2024, “Hotel Esistenza” rappresenta un periodo significativo per la band, racchiudendo esperienze e riflessioni degli ultimi tre anni. I membri della band descrivono l’album “come un insieme di stanze di un hotel, ognuna con un’atmosfera unica ma unite da un tema comune. Hotel Esistenza è un luogo della nostra mente dove può entrare chiunque lo desideri. Speriamo vi possa far sentire a casa, almeno per una notte”. Le canzoni trattano temi di fuga da feste, viaggi verso casa e introspezione personale.

L’album è stato prodotto da Giovanni Pallotti e include collaborazioni con Massimo Colagiovanni e altri autori. Durante il concerto, oltre ai brani tratti da “Hotel Esistenza”, la band eseguirà anche i successi più amati, creando un mix ormai collaudato, energico e coinvolgente.

Teatro Cartiere Carrara – via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro – Firenze

Info tel. 055.6504112 – www.teatrocartierecarrara.it

Posto unico 34,50 euro

Bitconcerti www.bitconcerti.it (tel. 055.667566)

Ticket One www.ticketone.it (tel. 892.101)

Nei punti prevendita di Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804)