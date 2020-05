Fase 2 per la Cultura: Toscana Film Commission “Riaprire una Compagnia on line e ripartire dai piccoli set” 00:00 / 00:06:20 1X

Stefania Ippoliti, direttrice Toscana Film Commission

Intervento durante la maratona radiofonica di Controradio “La cultura: il superfluo indispensabile ”.

“Immaginiamo di aprire una sala della Compagnia on line che serva al Festival per potersi svolgere, a tutte le nostre attività per poter raggiungere il pubblico”.