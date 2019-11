“Fare la differenza”: educazione di genere prima infanzia – età adulta

L’associazione culturale La Nottola di Minerva, nell’ambito della rassegna Reading Right, con il sostegno del Comune di Firenze, presenta “Fare la differenza” di Rossella Ghigi, un incontro sull’educazione di genere dalla prima infanzia fino all’età adulta, che si svolgerà domani alle ore 18.30 presso il Caffè Letterario Le Murate.

Presentazione con Autrice e Reading, modera Chiara Brilli, intervengono i pediatri Monica Pierattelli e Paolo Sarti.

Reading da “Confessioni di un adolescente” di Monica Pierattelli a cura di Gaia Nanni con le musiche dal vivo di Gabriele Doria.

In una scuola dell’infanzia vengono proposte bambole ai bambini e camion giocattolo alle bambine. In una primaria si parla di famiglie con due papà e due mamme. Cosa si intende esattamente per educazione di genere? Quali sono le ragioni dei sostenitori e quelle degli oppositori? È davvero una novità? Una cosa è certa: disfare la disuguaglianza significa davvero fare la differenza.

Rossella Ghigi

Insegna Sociologia della famiglia e delle differenze di genere all’Università di Bologna. Con il Mulino ha pubblicato «Per piacere. Storia culturale della chirurgia estetica» (2008) e «Corpo, genere e società» (con R. Sassatelli, 2018).

Chiara Brilli

Nata a Firenze l’11 maggio 1978. Giornalista professionista, scrittrice e musicista. Laureata in Scienze politiche e diplomata in flauto traverso al Conservatorio, si è poi innamorata del giornalismo radiofonico che non ha più abbandonato. Consigliera del direttivo dell’Associazione Stampa Toscana. Mamma dal 2008, ha scritto con altre due colleghe la raccolta di racconti per bambini “La tramvia che scappò via” (Accademia dell’Iris, 2010). Interprete di reading e pièce teatrali (Il mio nome è mai più, 2008; Ordine Nuovo, 2009; Ribelli 2012). Coautrice del libro “Ribelli! Gli ultimi partigiani raccontano la Resistenza di ieri e di oggi” (Infinito Edizioni, 2011) e “Sono ancora viva. Voci di donne che hanno detto basta alla violenza” (Le Lettere 2014).

Monica Pierattelli

Pediatra presso ASL 10 Firenze. Pediatra di libera scelta dal 1985, Formatrice della Regione Toscana, fa parte della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Medici di Firenze.

Paolo Sarti

Paolo Sarti è nato a Firenze nel 1949. Pediatra di famiglia, ha insegnato alla facoltà di Medicina e alla facoltà di Psicologia dell’Università di Firenze. È stato consulente della Regione Toscana per l’educazione sanitaria e ha curato la formazione del personale degli asili nido del comune di Firenze. Si occupa in particolare di corsi di accompagnamento alla nascita e di educazione sessuale nelle scuole. È autore di numerosi libri, alcuni in collaborazione con Giuseppe Sparnacci, Manuela Trinci e Anna Oliverio Ferraris.

Gaia Nanni

Gaia Nanni nasce a Firenze nel 1981. Attrice professionista da oltre quindici anni si occupa di ricerca teatrale. Formatasi al Teatro Puccini di Firenze esordisce in teatro nel 2000, continuando negli anni, insieme alla sua compagnia teatrale, con una particolare predilezione per la prosa contemporanea. Dal 2009 Voce ufficiale del Canale 124 SKY E HOLLYWOOD! Per le edizioni italiane di Celebrity Home – DR 90210 – Hottest Moment – Le figlie del Rock. Candidata ai premi UBU 2013 come Migliore Attrice.

Gabriele Doria

Da piccolo suonava la chitarra classica. Erano gli anni ’80, nelle macchine suonavano le autoradio a cassette. Dave Gilmour fu una folgorazione: voleva una chitarra come la sua. Con qualche rinuncia e pochi risparmi divenne proprietario della prima sei corde elettrica. La meno cara del negozio e decisamente bruttina, ma da quel giorno il mondo non fu più lo stesso. Queen, David Bowie e Dire Straits ma anche Black Sabbath, Led Zeppelin, Iron Maiden, Metallica…e poi la scoperta dei Beatles e l’arrivo degli anni ’90 con i Nirvana, Pearl Jam e Soundgarden. E infine, Radio Toscana e la possibilità di condividere questo meraviglioso percorso con gli ascoltatori di “Rock Dj”.