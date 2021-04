"Far stare fermo un artigiano è difficile", intervista ad un'orafa fiorentina Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:34 Share Share Link Embed

Essere artigiano a Firenze ai tempi del Covid. E’ la storia di una giovane orafa alle prese tra spese fisse, un lavoro che ama e la voglia di scommettere sulle proprie capacità e su quella di altri artigiani come lei. Intervista a cura di Chiara Brilli. La storia di Ginevra Gemmi, artista dei gioielli con bottega in via della Chiesa a Firenze. Lavora prevalentemente con argento e bronzo e oro su commissione. Attività aperta da quasi tre anni, ma lavora da oltre 20 anni. Dopo essere stata all’estero è tornata in Italia, nella sua città, nella sua via, dove è nata e dove ha dato vita alla sua attività artistica. Dai mercati, alle fiere, dalla collaborazione con altri artigiani alla progettazione, realizzazione e vendita in uno spazio tutto ‘suo’, affitto permettendo. Gioielli materici e scultorei, nati dalla ricerca di superfici organiche e analizzando trame e molteplici combinazioni per conferire all’opera un aspetto di materia viva. “Fare stare fermo un artigiano è assai difficile. Lavorativamente è stata dura, fortunatamente le ordinazioni estere mi hanno sostenuto” ci dice, anticipandoci una nuova avventura: la nascita di un coworking di tre artigiani in via Romana. “Ci stiamo ripopolando siamo una pellaccia dura. Lavorare con le mani è una passione a cui non si rinuncia”. Ascolta l’intervista.

Intanto la Regione annuncia dei ristori in arrivo per le botteghe di artigianato artistico: a disposizione ci sono 3 milioni e 800 mila euro, parte di un pacchetto da 25 milioni (in più bandi e per più categorie) che la Regione ha presentato nelle settimane scorse e che saranno impiegati da qui a giugno. Ciascuna bottega ed attività potrà ricevere fino ad un massimo di 2500 euro di contributo a fondo perduto. Il bando è online sul sito di Sviluppo Toscana e le domande potranno essere presentate fino al 30 aprile 2021. Non ci sarà nessun click day: la graduatoria sarà ordinata in base al calo percentuale del fatturato o degli scontrini emessi nel 2020 rispetto al 2019. Le perdite dovranno essere almeno del 30%. Le risorse a disposizione consentiranno di erogare un contributo pieno di 2.500 euro a 1520 aziende.

“Siamo consapevoli che ristori da 2500 euro potranno soltanto alleggerire in parte il disagio delle imprese più piccole e consentire loro, magari, di pagare qualche bolletta o alcune delle spese fisse, ma che non potranno certo risollevare i fatturati delle aziende – commenta toscano l’assessore al commercio e all’economia della Toscana, Leonardo Marras -. Per quello l’unica soluzione saranno le riaperture e il ritorno dei turisti e l’unica condizione che ci consentirà di farlo in sicurezza, senza rischi sanitari, sarà la vaccinazione della popolazione”.