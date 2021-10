By

Expo Dubai: Firenze diventa protagonista. Un’intera giornata dedicata per far conoscere tutte le potenzialità della città metropolitana fiorentina: dalla sua arte alla sua manifattura di qualità; alla sua offerta culturale; al suo essere territorio di imprese innovative; di turismo; di cultura; di ricerca universitaria.

Domenica 10 ottobre, infatti, il Padiglione Italia verrà interamente dedicato a Firenze come capitale mondiale del bello e ben fatto. E non si parlerà delle sole eccellenze culturali, ma anche di quelle produttive, che fanno parte di quella immagine e di quella identità fiorentina che ”piacciono al mondo”.

Ad affiancare una rappresentativa missione istituzionale, che sarà guidata dal sindaco di Firenze Dario Nardella – in rappresentanza del Comune ci sarà anche l’assessore alla Cultura e alle Relazioni internazionali Tommaso Sacchi – e comprenderà i principali attori istituzionali, ovvero Maggio Musicale Fiorentino, Galleria degli Uffizi, Università di Firenze, Camera di Commercio, Confindustria Firenze nonché Fondazione Cr Firenze e il Destination Florence Convention & Visitors Bureau.

Ad affiancare la missione ci saranno anche alcune imprese fiorentine della moda, dalle tecnologie audio, del digital imaging, delle tecnologie per la città intelligente, dell’industria turistica e culturale, della grande hotellerie e dell’arredo, ovvero di quella manifattura che fa della qualità e della sostenibilità le proprie stelle polari. E che contribuiscono al nostro posizionamento internazionale di capitale culturale e ambientale, allo stile di vita, al bello.

La giornata nello specifico prevede: la mattinata sarà dedicata alla missione istituzionale con interventi di Dario Nardella; sindaco di Firenze; Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio Regionale della Toscana; Paolo Glisenti, commissario Generale dell’Italia per Expo 2020 Dubai; Noura Al Kaabi, ministra della Cultura e della Gioventù degli Emirati Arabi Uniti; Alexander Pereira, sovrintendente Maggio Musicale Fiorentino; Eike Schmidt, direttore Gallerie degli Uffizi (in contributo video); Luigi Salvadori, presidente Fondazione Cr Firenze; Giorgia Giovannetti, delegata della Rettrice dell’Università degli Studi di Firenze alle Università europee e ai Rapporti Internazionali e Rappresentante della Rete delle Università EUniwell; Cecilie Hollberg, direttore Galleria dell’Accademia di Firenze (in contributo video) e Grazia Tucci, professore del Dipartimento di ingegneria civile e dell’ambiente dell’Università di Firenze.

La mattinat si concluderà con Marco Bizzarri, presidente e Ceo di Gucci e Stefano Aversa, presidente Fondazione Andrea Bocelli e un contributo video di Andrea Bocelli. Il pomeriggio sarà dedicato alle imprese: il forum economico aprirà i lavori con gli interventi di Maurizio Bigazzi, presidente Confindustria Firenze; Leonardo Bassilichi, presidente Camera di Commercio Firenze; Antonella Mansi, presidente Centro di Firenze per la Moda italiana; Marco Carrai, presidente Toscana Aeroporti e Aldo Cursano, presidente Confcommercio Firenze sarà affidato il dibattito su ”Firenze, Capitale del Saper Fare”. Seguiranno le presentazioni delle imprese che hanno scelto di investire e partecipare alla missione rappresentando la Firenze che produce e nello specifico interverranno: Marco Gobbini, Artelinea; Giuseppe Caglia, Caglia&Partners; Marco Cappellini, Centrica; Olivia Bitossi, Colorobbia; Federico Barraco, Destination Florence Convention & Visitors Bureau; Giovanni Ferrara, Luca Dini Design & Architecture; Matteo Casanovi, Firenze Smart; Alessandro Giusti, Alessandro Giusti; Vincenzo Di Nardo, Gst Appalti e Costruzioni; Alessandro Paolini, Mazzanti Automobili; Selva Barni, Orbital Cultura; Carlo Lastrucci, Powersoft; Simone Granchi, Sigma L2; Elisabetta Fabri, Starhotels; Niccolò Ricci, Stefano Ricci; Mattia Molfetta, Tera Progetti; Paola Castellacci, Var Group – Gruppo Sesa. La giornata si concluderà con un Concerto Maggio Musicale Fiorentino.